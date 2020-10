ULTIMA ORA | Cine va arbitra Romania in fata lui Haaland si Odegaard! Delegatia UEFA pentru meciul din Nations League

Norvegia - Romania va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, duminica, 11 octombrie, ora 19:00.

Pentru echipa nationala a Romaniei urmeaza un nou duel tare dupa partida pierduta in Islanda, scor 2-1. De data aceasta, tricolorii vor infrunta Norvegia lui Haaland si Odegaard in al treilea meci din grupa de Nations League.

UEFA a delegat pentru meciul de duminica de la Oslo o brigada din Slovacia.

La centru va fi Ivan Kruzliak, arbitru de 36 de ani, ajutat de asistentii Tomas Somolani si Branislav Hancko. Al patrulea oficial va fi Filip Glova.

Kruzliak a mai arbitrat nationala Romaniei in doua randuri.

Slovacul a fost la centrul partidei Romania 0-0 Muntenegru din Nations League, in 2018. In duelul care avea loc la Poliesti Kruzliak a eliminat un jucator al muntenegrenilor in minutul 77.

De asemenea, arbitrul slovac a fost la centrul meciului Insulele Feroe 0-3 Romania, in preliminariile Euro 2016.

Kruzliak a arbitrat si un meci al echipei Petrolul Ploiesti din 2014, cand 'Lupii Galbeni' pierdeau cu 2-1 in fata lui Dinamo Zagreb, in playoff-ul Europa League.

