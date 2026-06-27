Spaniolii de la Marca anunță decizia finală în cazul lui Ionuț Radu după un sezon de vis în La Liga

Spaniolii de la Marca anunță decizia finală în cazul lui Ionuț Radu după un sezon de vis în La Liga Stranieri
SPORT.RO
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Ionuț Radu a hotărât unde va juca în perioada următoare, după ce a bifat cel mai constant an al carierei și a redevenit titular în echipa națională.

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Celta VigoIonut Radula liga
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Goalkeeperul român în vârstă de 29 de ani a reușit să își resusciteze cariera în Spania, sub comanda tehnicianului Claudio Giraldez. Jurnaliștii iberici notează că portarul a lăsat în urmă perioada instabilă în care a bifat opt echipe în nouă sezoane și a devenit un punct fix în formula celor de la Celta Vigo.

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Cifre impresionante în Spania: Radu, integralist în campionat

Potrivit ziariștilor de la Marca, internaționalul român a fost fotbalistul din lotul galicienilor cu cele mai multe minute strânse în ultimul sezon. Radu a adunat 50 de meciuri și un total de 4.500 de minute pe teren, parcurgând campionatul din La Liga fără să piardă vreun minut. În plus, evoluțiile de la club i-au asigurat și postul de titular în poarta naționalei României.

Deși randamentul său excelent a atras atenția altor cluburi, portarul nu ia în calcul o plecare de la Vigo, unde mai are încă trei ani de contract.

„Radu nu se mișcă de la Celta. Portarul este fericit la Vigo, unde joacă la cel mai înalt nivel”, au transmis jurnaliștii spanioli, care au subliniat dorința fotbalistului de a prinde rădăcini la actuala sa echipă, unde a devenit deja al doilea club profesionist ca număr de meciuri jucate în carieră.

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