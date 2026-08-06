Din postura de cap de serie număr unu, Alexander Zverev (29 de ani, 3 ATP) a dezamăgit crunt, în Openul Canadian.

În turneul ATP Masters 1000 de la Montreal, campionul întrecerii de la Roland Garros a fost învins, în turul secund, de olandezul Tallon Griekspoor, număr 69 ATP.

Nehotărâtul Zverev, pedepsit de concurență, încă din primul meci, la Montreal

Zverev a condus cu 1-0 la seturi, dar a fost depășit, după 2 ore și 33 de minute de joc, scor 6-7 (3), 6-2, 6-4, ratând astfel cea mai bună șansă a sezonului de a cuceri un titlu de o mie de puncte.

Prestația dezamăgitoare confirmă efectele negative pe care le poate avea nehotărârea unui jucător, fie el de vârful clasamentului, în circuitul de elită. Cu două zile înaintea startului competiției, Zverev afirma că a avut îndoieli cu privire la participarea la competiția din Montreal, însă a decis, în final, să joace, neavând mari așteptări de la acest parcurs.

