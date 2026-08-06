GALERIE FOTO Drum liber: Zverev, eliminat de la 1-0 la seturi, în primul meci jucat în Openul Canadei. Cine rămâne favorit la câștigarea trofeului

Drum liber: Zverev, eliminat de la 1-0 la seturi, în primul meci jucat în Openul Canadei. Cine rămâne favorit la câștigarea trofeului Tenis
Marcu Czentye
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Fără Jannik Sinner, Carlos Alcaraz și Novak Djokovic, Openul Canadei a început cu Alexander Zverev, ca principal favorit la câștigarea turneului.

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Din articol

Din postura de cap de serie număr unu, Alexander Zverev (29 de ani, 3 ATP) a dezamăgit crunt, în Openul Canadian.

În turneul ATP Masters 1000 de la Montreal, campionul întrecerii de la Roland Garros a fost învins, în turul secund, de olandezul Tallon Griekspoor, număr 69 ATP.

Nehotărâtul Zverev, pedepsit de concurență, încă din primul meci, la Montreal

Zverev a condus cu 1-0 la seturi, dar a fost depășit, după 2 ore și 33 de minute de joc, scor 6-7 (3), 6-2, 6-4, ratând astfel cea mai bună șansă a sezonului de a cuceri un titlu de o mie de puncte.

Prestația dezamăgitoare confirmă efectele negative pe care le poate avea nehotărârea unui jucător, fie el de vârful clasamentului, în circuitul de elită. Cu două zile înaintea startului competiției, Zverev afirma că a avut îndoieli cu privire la participarea la competiția din Montreal, însă a decis, în final, să joace, neavând mari așteptări de la acest parcurs.

Alex De Minaur (7 ATP), noul favorit la câștigarea trofeului de la Montreal

Nici americanul Taylor Fritz nu a scăpat de o eliminare surprinzătoare, în turul secund al Openului Canadian. Numărul 9 ATP a fost învins de argentinianul Thiago Tirante (65 ATP), scor 7-5, 6-3.

Număr 6 mondial, rusul Daniil Medvedev a fost oprit în aceeași fază competițională de un alt olandez, Botic Van De Zandschulp (70 ATP), scor 6-3, 7-6 (5).

În consecință, în Openul Canadei rămân doar doi jucători din top 10 ATP: Ben Shelton, numărul 10 mondial, iar noul favorit la câștigarea trofeului devine australianul Alex De Minaur (7 ATP).

În calendarul circuitului ATP, Openul Canadei va fi urmat de Mastersul de la Cincinnati, ultimul turneu pregătitor înainte de US Open.

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Alexander Zverev

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