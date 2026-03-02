Altay Bayindir are șanse mari să fie transferat de Beșiktaș, în vara viitoare

Beșiktaș Istanbul vrea să-l cumpere pe portarul Altay Bayindir, în vara viitoare, clubul turc fiind dispus să plătească 5 milioane de euro. Fotbalistul mai are contract cu Manchester United până în iulie 2027, dar este nemulțumit că nu a primit șanse să evolueze mai mult, după plecarea lui Andre Onana. Ar fi o afacere în pierdere pentru "Diavolii roșii", care au plătit 11 milioane de euro, în septembrie 2023, dar jucătorul va intra curând în ultimul an de contract, fapt care ar face dificilă vânzarea sa la alt club.

Clubul englez a preferat să-l transfere pe Senne Lammens (23 de ani). După Ruben Amorim și Darren Fletcher, belgianul este preferat ca titular și de managerul Michael Carrick, așa că Bayindir și-a instruit impresarii să-i găsească un club unde să fie om de bază.

Beșiktaș a avut un sezon mediocru (locul 4 în Super Lig / calificată în sferturile de finală ale Cupei Turciei / eliminată în turul 2 preliminar al Europa League și în play-off-ul Conference League). În vara viitoare, îi va pierde pe Ersin Destanoglu (contract expirat) și Devis Vasquez (se va întoarce după împrumut la AS Roma), urmând să se bazeze doar pe tinerii Emre Bilgin (22 de ani) și Emir Yașar (20 de ani).

A fost folosit sporadic de United, în ultimele trei sezoane

Altay Bayindir (27 de ani / 198 cm) este născut la Osmangazi (provincia Bursa) și s-a format la juniorii cluburilor Bursaspor, Arabayatagispor, Bursa Yolspor și Ankaragucu. La nivel de seniori a evoluat pentru Ankaragucu (2016-2019), Fenerbahce (2019-2023) și Manchester United (2023-2026).

Are 11 selecții pentru naționala de seniori a Turciei, iar în palmaresul său se găsesc Turkish Cup (2022-2023), FA Cup (2023-2024) și finale de Community Shield (2024) și Europa League (2024-2025). Este cotat la 7 milioane de euro, iar pentru United a strâns doar 17 prezențe, în ultimele trei sezoane.

Goalkeeperul poate fi adversarul României la barajul de calificare la CM 2026, fiind pe lista extinsă de jucători a lui Vincenzo Montella, alături de Mert Gunok (37 de ani / Fenerbahce), Ugurcan Cakir (29 de ani / Galatasaray), Muhammed Șengezer (29 de ani / Istanbul BB), Berke Ozer (25 de ani / Lille), Mert Bayram (21 de ani / Alanyaspor) și Jankat Yilmaz (21 de ani / Galatasaray).

Foto - Getty Images