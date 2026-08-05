Consacrat drept cel mai bun tenismen din istorie, Novak Djokovic a demonstrat întregii lumi că este, implicit, jucătorul cu cel mai bun nivel de anduranță văzut în istoria „sportului alb.”

În măsură să se pronunțe, în consecință, referitor la durata partidelor de tenis, 'Nole' vede oportună o schimbare a normelor tradiționale în acest sport.

Novak Djokovic ar schimba formatul punctajului în tenis

Tenismenul din Belgrad ar vrea să vadă seturile jucate până la patru game-uri, în locul celor șase game-uri de atins, actualmente, astfel încât meciurile oficiale să se încadreze într-o durată maximă de două ore.

În podcastul Nick Knows Ball, Novak Djokovic a susținut că este nevoie de această transformare pentru o predictibilitate mai mare în ceea ce privește durata jocurilor.

Sârbul ar vrea ca meciurile de tenis să se încheie în maximum două ore

„Ar trebui să schimbăm formatul punctajului. Să nu mai jucăm până la șase game-uri într-un set, ci până la patru.

Poate că ar fi bine să nu mai jucăm cu avantaje și să păstrăm meciurile într-o durată maximă de două ore. E mai bine pentru toată lumea,” a punctat Novak Djokovic, omul care a câștigat cea mai lungă finală de turneu de mare șlem din istorie, 5 ore și 53 de minute, durata ultimului act al Openului Australian, disputat împotriva lui Rafael Nadal, în 2012.