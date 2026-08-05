GALERIE FOTO În măsură să propună: Djokovic vrea să transforme tenisul astfel încât să fie similar cu fotbalul

În măsură să propună: Djokovic vrea să transforme tenisul astfel încât să fie similar cu fotbalul Tenis
Marcu Czentye
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Novak Djokovic, opinie puternică despre sportul pe care l-a cucerit în majoritatea capitolelor statistice.

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Din articol

Consacrat drept cel mai bun tenismen din istorie, Novak Djokovic a demonstrat întregii lumi că este, implicit, jucătorul cu cel mai bun nivel de anduranță văzut în istoria „sportului alb.”

În măsură să se pronunțe, în consecință, referitor la durata partidelor de tenis, 'Nole' vede oportună o schimbare a normelor tradiționale în acest sport.

Novak Djokovic ar schimba formatul punctajului în tenis

Tenismenul din Belgrad ar vrea să vadă seturile jucate până la patru game-uri, în locul celor șase game-uri de atins, actualmente, astfel încât meciurile oficiale să se încadreze într-o durată maximă de două ore.

În podcastul Nick Knows Ball, Novak Djokovic a susținut că este nevoie de această transformare pentru o predictibilitate mai mare în ceea ce privește durata jocurilor.

Sârbul ar vrea ca meciurile de tenis să se încheie în maximum două ore

„Ar trebui să schimbăm formatul punctajului. Să nu mai jucăm până la șase game-uri într-un set, ci până la patru.

Poate că ar fi bine să nu mai jucăm cu avantaje și să păstrăm meciurile într-o durată maximă de două ore. E mai bine pentru toată lumea,” a punctat Novak Djokovic, omul care a câștigat cea mai lungă finală de turneu de mare șlem din istorie, 5 ore și 53 de minute, durata ultimului act al Openului Australian, disputat împotriva lui Rafael Nadal, în 2012.

Novak Djokovic

  • Novak djokovic srb wb 2026 03
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La 39 de ani, Novak Djokovic a câștigat cel mai lung sfert de finală jucat vreodată la Wimbledon

Anduranța și longevitatea arătate de Novak Djokovic servesc drept fundație extraordinară pentru declarațiile făcute de sârb.

Jucătorul din țara vecină a demonstrat că deține secretul anduranței în tenis inclusiv în acest an, la 39 de ani, când a arătat lumii întregi de ce continuă să muncească mii de ore, anual.

Djokovic l-a învins pe Auger-Aliassime, scor 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (10-4), după 5 ore și 15 minute, într-un meci pe care l-a încheiat cu un super tiebreak gestionat cu o luciditate ieșită din comun, de neașteptat, în contextul unei partide epuizante, din toate punctele de vedere.

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