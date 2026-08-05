După douăsprezece participări adunate pe tabloul principal al Openului American, Irina Begu (35 de ani, 472 WTA) va ajunge la trei ediții consecutive ratate.
Sportiva din București s-a retras de pe tabloul principal al US Open 2026, competiție la care avea acces grație clasamentului protejat. Locul româncei va fi preluat de franțuzoaica Elsa Jacquemot.
Irina Begu, premieră negativă în cariera de jucătoare profesionistă de tenis
La 35 de ani, Irina Begu va bifa primul sezon în care va fi participat la doar o competiție de mare șlem.
Lucrul acesta nu s-a mai întâmplat niciodată în cariera sa, de când a obținut primele calificări pe tablourile principale ale întrecerilor majore, în 2011.
În acest an, Irina Begu a jucat un singur meci în turneele de mare șlem, împotriva britanicei Katie Swan, pe iarba de la Wimbledon. Confruntarea a fost pierdută de Begu, scor 6-4, 6-4.
Irina Begu, 52 de participări pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem
US Open nu a fost însă niciodată turneul de mare șlem preferat al Irinei Begu. Românca a obținut doar patru victorii, în cele douăsprezece participări adunate la Flushing Meadows.
Cele mai bune rezultate ale Irinei Begu în competițiile de Grand Slam au venit pe zgura de la Roland Garros, unde jucătoarea din București s-a calificat de două ori în faza optimilor de finală, în 2016 și în 2022. Begu a reușit 19 succese în turneul de la Roland Garros, în cele 14 participări bifate, având un procentaj de 58% al victoriilor raportate la numărul total de meciuri.
Zgura, suprafața preferată a Irinei Begu: a fost campioană la București și la Iași
Jucătoare profesionistă de tenis din 2005, Irina Begu are șase titluri WTA în palmares, în proba individuală.
Begu a câștigat turneul de la Iași, în 2025, confirmând succesele de la Palermo (2022), București (2017), Florianopolis (2016), Seul (2015) și Tashkent (2012).