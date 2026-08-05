După douăsprezece participări adunate pe tabloul principal al Openului American, Irina Begu (35 de ani, 472 WTA) va ajunge la trei ediții consecutive ratate.

Sportiva din București s-a retras de pe tabloul principal al US Open 2026, competiție la care avea acces grație clasamentului protejat. Locul româncei va fi preluat de franțuzoaica Elsa Jacquemot.

Irina Begu, premieră negativă în cariera de jucătoare profesionistă de tenis

La 35 de ani, Irina Begu va bifa primul sezon în care va fi participat la doar o competiție de mare șlem.

Lucrul acesta nu s-a mai întâmplat niciodată în cariera sa, de când a obținut primele calificări pe tablourile principale ale întrecerilor majore, în 2011.

În acest an, Irina Begu a jucat un singur meci în turneele de mare șlem, împotriva britanicei Katie Swan, pe iarba de la Wimbledon. Confruntarea a fost pierdută de Begu, scor 6-4, 6-4.