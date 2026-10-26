PSG - Lyon, de la 21:30 (VOYO). Echipe probabile + șansele PSG-ului în procente. Pronosticul lui Dan Chilom

Meciul a fost amânat pentru azi, din cauza protestelor din Paris. Chiar dacă trupa lui Enrique nu se poate baza pe nume grele ca Dembélé, Kvaratskhelia, Nuno Mendes sau Marquinhos, partida se anunță realmente una de foc. De partea cealaltă, lionezii formează în acest sezon un o echipă de top, care se bate cu șanse reale la locurile de UCL. Cele două formații au același număr de puncte, 14: Lyon, locul 4, PSG, locul 5, distanțate doar de golaveraj.

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În Franța, primele 3 clasate merg direct în UCL, iar locul 4 în tururile preliminare.

PSG - Lyon | Echipe probabile

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Zaire-Emery, Neves, Vitinha, Ruiz, Akliouche, Doué, Torres.

Lyon: Greif, Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner Vinicius, Bidstrup, Morton, Tolisso, Nuamah, Merah, Duranville.

PSG vine după o victorie importantă în UCL contra lui Barcelona, scor 4-2.

Lyon a plecat destul de șifonată din Germania după înfrângerea cu 3-0 pe terenul lui Hoffenheim în Europa League.

PSG are 68% șanse de a se impune astăzi în partida cu OL.

PSG - Lyon | Cote la pariuri

PSG - 1.40

Egal - 5.50

Lyon - 7.00

Ambele marchează - 1.68

În ultimele 5 partide directe, Lyon s-a impus o dată, iar PSG de 4 ori.

Ultima partidă dintre cele două s-a terminat cu victoria lui OL, chiar în casa PSG-ului, scor 1-2.

Parizienii au în total 14 titluri de campioană a Franței, în timp ce lionezii au jumătate, 7.

Jérôme Brisard, de 40 de ani, va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 3,84 cartonașe galbene pe meci și 0,30 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Victorie PSG și ambele marchează.