Londra, preferată Parisului: explicația UEFA după șapte ani în care Balonul de Aur a fost decernat în Franța

După șase ediții ale Galei Balonului de Aur organizate în Paris, Londra a fost aleasă de UEFA pentru a fi gazda evenimentului.

Teatrul Palladium este un succesor demn al Teatrului Chatelet, din capitala Franței, având o istorie de 116 ani.

Capacitatea Teatrului Palladium este de 2,200 de locuri, un număr relativ restrâns de oameni care a putut asista la concerte memorabile ținute de Frank Sinatra, Louis Armstrong și, mai recent, Madonna sau Adele.

Londra, aleasă gazdă a Galei Balonului de Aur, după șase ani de continuitate în Paris

În informarea oficială, UEFA insistă prin site-ul oficial, Ballondor.com - deținut de Grupul Amaury, alături de care organizează Gala Balonului de Aur - că Londra a fost aleasă deoarece 2026 este un an aniversar în istoria Galei Balonului de Aur.

Se împlinesc 70 de ani de la primul premiu acordat, în 1956, chiar englezului Stanley Matthews - câștigător al Cupei Angliei, cu Blackpool.

Același site, Ballondor.com, scrie despre contrastul ediției 2026 a Galei Balonului de Aur - programată într-o locație specială, gata să primească personalități distinse din lumea fotbalului - și atmosfera umilă în care Stanley Matthews a acceptat trofeul, în 1956, din partea lui Gabriel Hanot, editor al publicației L'Equipe care a pus în funcțiune conceptul din spatele acestui premiu.