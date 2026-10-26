Londra, preferată Parisului: explicația UEFA după șapte ani în care Balonul de Aur a fost decernat în Franța

Londra, preferată Parisului: explicația UEFA după șapte ani în care Balonul de Aur a fost decernat în Franța Fotbal extern
Marcu Czentye
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Gala Balonului de Aur, la Teatrul Palladium, din Londra, de la ora 22:00.

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Din articol

După șase ediții ale Galei Balonului de Aur organizate în Paris, Londra a fost aleasă de UEFA pentru a fi gazda evenimentului.

Teatrul Palladium este un succesor demn al Teatrului Chatelet, din capitala Franței, având o istorie de 116 ani.

Capacitatea Teatrului Palladium este de 2,200 de locuri, un număr relativ restrâns de oameni care a putut asista la concerte memorabile ținute de Frank Sinatra, Louis Armstrong și, mai recent, Madonna sau Adele.

Londra, aleasă gazdă a Galei Balonului de Aur, după șase ani de continuitate în Paris

În informarea oficială, UEFA insistă prin site-ul oficial, Ballondor.com - deținut de Grupul Amaury, alături de care organizează Gala Balonului de Aur - că Londra a fost aleasă deoarece 2026 este un an aniversar în istoria Galei Balonului de Aur.

Se împlinesc 70 de ani de la primul premiu acordat, în 1956, chiar englezului Stanley Matthews - câștigător al Cupei Angliei, cu Blackpool.

Același site, Ballondor.com, scrie despre contrastul ediției 2026 a Galei Balonului de Aur - programată într-o locație specială, gata să primească personalități distinse din lumea fotbalului - și atmosfera umilă în care Stanley Matthews a acceptat trofeul, în 1956, din partea lui Gabriel Hanot, editor al publicației L'Equipe care a pus în funcțiune conceptul din spatele acestui premiu.

Harry Kane

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Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen / Foto: Imago Images
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UEFA omite realitatea momentului, în Paris

Printre argumentele oficial publicate de UEFA nu se regăsesc evenimentele de neliniște socială din capitala Franței.

Chiar dacă UEFA a dus la bun sfârșit confruntarea dintre Paris Saint-Germain și Barcelona, săptămâna trecută, arătându-se capabilă de organizarea unei astfel de partide în ciuda problemelor din societatea civilă franceză, Gala Balonului de Aur a fost mutată din Paris, spre surprinderea unor iubitori ai fotbalului.

Peste 3000 de arestări în Franța, în ultimele două săptămâni

Sâmbătă, 24 octombrie, mai mult de 1300 de persoane au fost arestate, iar protestele organizate pe străzile Parisului au fost urmate de intervenția Armatei.

BBC estimează că peste 410,000 de persoane au protestat, sâmbătă, pe străzile orașelor mari din Franța, iar 70,000 de polițiști au fost mobilizați pentru menținerea ordinii.

Sute de persoane au fost deja închise, în Franța, în urma unor acte de vandalism și incendieri premeditate.

În Franța se protestează de peste 38 de zile. Studenții se plâng de o insuficiență numerică a profesorilor, clase supraaglomerate, clădiri degradate și investiții publice limitate în programe sociale și de infrastructură.

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