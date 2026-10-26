Șumudică a răbufnit la adresa antrenorului de la Dinamo: "Băi, nea Campose! Poate ai greșit banca"

CFR Cluj și Dinamo au remizat, scor 2-2, în Gruia. Ardelenii au condus cu 2-0 din minutul 61, însă Dinamo a plecat cu un punct după golurile lui Cîrjan și Zandbergen din ultimul sfert de oră.

Șumudică, deranjat de declarația lui Nuno Campos după CFR - Dinamo: "Băi, nea Campose, nu ți-ai creat o ocazie clară de gol!"

Dinamo a avut o posesie de 77% și a dominat partida din Gruia, ceea ce l-a determinat pe antrenorul Nuno Campos să spună că "doar una dintre echipe a încercat să câștige meciul. Am avut de două ori mai multe șuturi. Am avut peste 600 de pase, ca Barcelona".

Comparația lui Nuno Campos cu FC Barcelona i-a iritat pe Marius Șumudică. Antrenorul lui CFR Cluj s-a simțit lezat de declarațiile tehnicianului portughez și i-a oferit o replică la o zi după meci.

"Cu tot respectul pentru Dinamo, nu o să vorbesc niciodată urât de antrenorii străini, dar mi s-a părut un pic deplasată declarația domnului Nuno Campos și nu cred că eu am vorbit despre jocul lui Dinamo, că ce fac greșit, ce e bine, ce e rău. Să vii să spui că ai jucat ca Barcelona… Eu m-am simțit, atunci, ca Santander ieri. Barcelona avea meci mai târziu, poate a greșit banca acest domn Campos. Să vii să spui că ai jucat ca Barcelona, că ai făcut nu știu câte pase… Păi noi ți-am permis să faci toate acele pase, fiindcă așa am pregătit jocul. Nu-mi aduc aminte de vreo ocazie clară a lor.

Ok, deliberat am cedat terenul, pentru că nu avem în momentul de față jucători capabili să se ia la luptă cu Dinamo, dar cred că trebuie să fim mai atenți în declarații. La final, chiar dacă am avut 2-0 și nu am câștigat, am avut tăria să le strâng mâna jucătorilor de la Dinamo. Un pic să călcăm frâna cu Barcelona, nu dă frumos să spui că tu ești Barcelona. Eu ce să mă simt, Oviedo? Cu toate că nu am retrogradat. Îl cunosc pe Andrei Nicolescu, știu munca extraordinară pe care o face la Dinamo, dar este un pic exagerată această declarație a lui Nuno Campos.

Păi dacă tu ai fost Barcelona, echipă care marchează 2-3-4 goluri pe meci și își creează 70 de ocazii pe meci, de ce nu ne-ai bătut? Băi, nea Campose, nu ți-ai creat o ocazie clară de gol, ai marcat dintr-un clinci în careu și dintr-o centrare extraordinară a lui Tarbă. Nu e ok declarația. Și dacă pun 10 jucători pe linia porții, tu, domnul Nuno Campos, care te crezi Hansi Flick, dă-i gol, ce mai stai? Dă pe deasupra și bate-ne, că știți ce probleme sunt la CFR Cluj", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.