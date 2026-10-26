Șumudică a răbufnit la adresa antrenorului de la Dinamo: "Băi, nea Campose! Poate ai greșit banca"

Șumudică a răbufnit la adresa antrenorului de la Dinamo: &quot;Băi, nea Campose! Poate ai greșit banca&quot; Superliga
SPORT.RO
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Marius Șumudică, antrenorul lui CFR Cluj, s-a arătat deranjat de declarațiile făcute de Nuno Campos în urma remizei cu Dinamo, scor 2-2.

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CFR Cluj și Dinamo au remizat, scor 2-2, în Gruia. Ardelenii au condus cu 2-0 din minutul 61, însă Dinamo a plecat cu un punct după golurile lui Cîrjan și Zandbergen din ultimul sfert de oră.

Șumudică, deranjat de declarația lui Nuno Campos după CFR - Dinamo: "Băi, nea Campose, nu ți-ai creat o ocazie clară de gol!"

Dinamo a avut o posesie de 77% și a dominat partida din Gruia, ceea ce l-a determinat pe antrenorul Nuno Campos să spună că "doar una dintre echipe a încercat să câștige meciul. Am avut de două ori mai multe șuturi. Am avut peste 600 de pase, ca Barcelona".

Comparația lui Nuno Campos cu FC Barcelona i-a iritat pe Marius Șumudică. Antrenorul lui CFR Cluj s-a simțit lezat de declarațiile tehnicianului portughez și i-a oferit o replică la o zi după meci.

"Cu tot respectul pentru Dinamo, nu o să vorbesc niciodată urât de antrenorii străini, dar mi s-a părut un pic deplasată declarația domnului Nuno Campos și nu cred că eu am vorbit despre jocul lui Dinamo, că ce fac greșit, ce e bine, ce e rău. Să vii să spui că ai jucat ca Barcelona… Eu m-am simțit, atunci, ca Santander ieri. Barcelona avea meci mai târziu, poate a greșit banca acest domn Campos. Să vii să spui că ai jucat ca Barcelona, că ai făcut nu știu câte pase… Păi noi ți-am permis să faci toate acele pase, fiindcă așa am pregătit jocul. Nu-mi aduc aminte de vreo ocazie clară a lor.

Ok, deliberat am cedat terenul, pentru că nu avem în momentul de față jucători capabili să se ia la luptă cu Dinamo, dar cred că trebuie să fim mai atenți în declarații. La final, chiar dacă am avut 2-0 și nu am câștigat, am avut tăria să le strâng mâna jucătorilor de la Dinamo. Un pic să călcăm frâna cu Barcelona, nu dă frumos să spui că tu ești Barcelona. Eu ce să mă simt, Oviedo? Cu toate că nu am retrogradat. Îl cunosc pe Andrei Nicolescu, știu munca extraordinară pe care o face la Dinamo, dar este un pic exagerată această declarație a lui Nuno Campos.

Păi dacă tu ai fost Barcelona, echipă care marchează 2-3-4 goluri pe meci și își creează 70 de ocazii pe meci, de ce nu ne-ai bătut? Băi, nea Campose, nu ți-ai creat o ocazie clară de gol, ai marcat dintr-un clinci în careu și dintr-o centrare extraordinară a lui Tarbă. Nu e ok declarația. Și dacă pun 10 jucători pe linia porții, tu, domnul Nuno Campos, care te crezi Hansi Flick, dă-i gol, ce mai stai? Dă pe deasupra și bate-ne, că știți ce probleme sunt la CFR Cluj", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.

Andrei Nicolescu a intervenit: "Îți promit că o să reglez chestia asta"

În discuție a intervenit și Andrei Nicolescu. Președintele lui Dinamo a încercat să explice declarația lui Nuno Campos și l-a anunțat pe Șumudică de o discuție pe care o va purta cu tehnicianul portughez pe această temă.

”Nu știu exact, dar nu cred că a fost ceva cu intenție. Am auzit și eu că a zis ceva că am avut multe pase. Acum, Șumi, nu cred că am acuzat cu nimic. Am zis că v-ați folosit foarte bine armele, că ați știut să gestionați momentele și toată admirația că ați știut cum să pregătiți partida și cum să obțineți cât mai mult. Nu am acuzat cu absolut nimic.

Legat de declarația lui Nuno, dar el consideră că voi sunteți o echipă mare, un club mare, o echipă mult peste Voluntari sau Csikszereda și a rămas, cumva, surprins că ați cedat posesia. Cred că în cheia asta a avut declarația. Îți promit că o să reglez chestia asta, îmi pare rău dacă s-a înțeles ceva greșit și nu cred că a fost intenția să jignească clubul sau pe tine. O să o reglez, voi vorbi cu el”, a spus Andrei Nicolescu.

În continuare, Șumudică a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă la CFR Cluj și care au făcut ca formația lui să fie dominată de Dinamo.

"Andrei (n.r - Nicolescu), tu trebuie să îi spui antrenorului - și nu e un sfat, că nu-mi permit să-ți dau sfat ție la ce ai schimbat la Dinamo - că CFR a rămas doar cu numele, atât. Ieri am jucat cu un băiat la mijloc de 20 de ani, care anul trecut nu evolua la Câmpulung, în Liga 3. Am fost forțat să joc așa și am făcut și 10 transferuri pe repede înainte. Am pierdut 18 jucători față de anul trecut, asta trebuie să știe domnul Campos și de aceea am și eu armele mele. Vreau să câștig ceva din organizare", a mai spus Șumudică.

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