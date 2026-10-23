Cosmin Olăroiu (57 de ani) s-a plâns, săptămâna trecută, că în campionatul din Emirate tragerile de timp sunt frecvente și tolerate de „cavalerii fluierului“. Și Oli are mare dreptate! Doar că problema nu se rezumă la prima ligă din Emirate.

În zona Golfului Persic, echipele arabe s-au obișnuit să recurgă la aceste trageri de timp. Mai ales în meciurile în care o echipă mică trece în avantaj, în duelul cu o formație mai bine cotată, meciul e „ucis“ din acel moment. Pentru că, pur și simplu, nu se mai joacă! Partida e fragmentată la maxim de către fotbaliștii echipei aflate în avantaj.

Ieri, în partida Al-Gharafa – Al-Ahli (2-2), din etapa a 7-a a Qatar Stars League, „teatrul“ ieftin jucat de un fotbalist al gazdelor a ajuns să fie „decontat“ de Florinel Coman!

Portarul a tras de timp, Coman a fost pedepsit

Când tabela arăta 2-1 pentru Al-Gharafa, iar gazdele încercau să păstreze rezultatul cu disperare, portarul Khalifa N'Diaye și-a intrat în rol. După o ratare a celor de la Al-Ahli, goalkeeperul de 37 de ani s-a prefăcut că e lovit, deși nu se întâmplase nimic. Firește, arbitrul s-a prins că jucătorul de la Al-Gharafa vrea să tragă de timp. Drept urmare, a pedepsit formația gazdă, indicând că un jucător de câmp trebuie să iasă, temporar. Acesta s-a dovedit a fi Florinel Coman!

Această fază l-a scos din sărite pe antrenorul celor de la Al-Gharafa, Pedro Martins. Aflat în tribune, după eliminarea sa în meciul precedent, tehnicianul portughez a „turbat“ de furie, atunci când a văzut că echipa sa a fost redusă la zece oameni, pentru scurt timp, din cauza prostiei portarului. Și, în cele din urma, „teatrul“ jucat de N'Diaye s-a dovedit a fi inutil. Pentru că Al-Ahli a egalat, în minutul 90+2, iar meciul s-a terminat la egalitate: 2-2.