SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se bucură de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei a fost, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care a început sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Mircea Rednic nu are milă de Rapid, după 1-4 cu FCSB

După ce a deschis scorul în minutul 11, prin Stojilkovic, Rapid a scăzut turația. La pauză statisticile erau în favoarea FCSB, giuleștenii livrând un singur șut pe poartă, cel de la gol.

În actul secund, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a dominat clar, iar reușitele nu au întârziat să apară. Muhar, în minutul 58, Boutoutaou, în minutul 68 și 81, și Joao Paulo, în minutul 79, au dus la o remontada pe Arena Națională.

De numele lui Mircea Rednic se leagă ultimul titlu cucerit de Rapid. În 2003, formația de sub Podul Grant se impunea în SuperLiga, iar Rednic era antrenorul echipei.

Întrebat despre eșecul cu FCSB, Mircea Rednic a mărturisit că nu se aștepta ca Rapid să piardă, în condițiile jocului prestat în startul acestui campionat. Tehnicianul e de părere că schimbările lui Daniel Pancu au fost neinspirate, iar giuleștenii nu au mai contat după reușita lui Stojilkovic.

„Nimeni nu se aștepta, ținând cont de evoluțiile Rapidului în acest sezon, bune din toate punctele de vedere. FCSB încă se caută cu Reghecampf, de când a venit încearcă să-i cunoască pe jucători. Are și el nevoie de timp. A fost o surpriză pentru mine și felul cum au dominat jocul cei de la FCSB.

Rapid a dat gol, iar apoi nu a contat. Eu mă așteptam ca jucătorii Rapidului să creeze mai mult pericol la poarta adversă. FCSB a stat mai bine în teren, a avut o circulație mai bună a balonului. O victorie meritată pentru FCSB, clar. Ca atitudine, nu mi-a plăcut Rapid.

Lui Pancu îi ieșeau schimbările, de obicei, dar acum nu a fost așa. Din contră. Poate la pauză a vrut să închidă jocul. Până să vină Reghe, FCSB suferea la nivelul fundașilor centrali, dar și la cei laterali. Acum nu a mai fost așa. Poate pe asta s-a bazat Pancu, pe duelurile unu contra unu. A și recunoscut Pancu, nu au fost cele mai bune soluții pentru repriza a doua. FCSB a jucat mai bine, fie că ne convine, fie că nu", a spus Mircea Rednic, potrivit Digi Sport.