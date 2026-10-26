Pe cât de bine i-a mers lui Răzvan Lucescu, în Champions League, în precedentul său mandat la o echipă arabă, pe atât de rău îi merge acum, în aceeași competiție, la revenirea sa în Asia.

La Al-Hilal Riad, unde a antrenat în perioada 2019-2021, românul de 57 de ani a cucerit trofeul suprem în fotbalul asiatic la nivel de cluburi, în chiar primul său sezon. Din păcate, în momentul de față, repetarea acestui scenariu cu Al-Sadd Doha (Qatar) ține de un miracol fotbalistic! Pentru că actuala echipă a lui Lucescu jr a pornit catastrofal în competiție: 0-3 cu Esteghlal Teheran (Iran) și 0-2 cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită). După aceste rezultate, Al-Sadd e pe ultimul loc, în grupa de Champions League Elite, zona de vest.

Al-Qadsiah – Al-Sadd, live pe VOYO, de la ora 20:15

Problema și mai mare a lui Răzvan e că numirea sa, la Al-Sadd, a fost văzută drept o mutare care să apropie campioana Qatarului de trofeul Champions League Elite. În toată istoria ei, Al-Sadd a fost „regina“ continentului în doar două rânduri, în 1989 și în 2011.

Ca să țină în viața măcar posibilitatea unei calificări, în fazele eliminatorii ale Champions League Elite, Lucescu jr are nevoie de a obține ceva din meciul din această seară cu Al-Qadsiah, în deplasare. Ușor de zis, greu de făcut, în condițiile în care Al-Qadsiah e o echipă superioară din toate punctele de vedere. Dovadă și faptul că e pe locul 3, în Saudi Pro League, un campionat mult mai puterinc, în comparație cu prima ligă din Qatar.

Meciul din această seară, Al-Qadsiah – Al-Sadd, îl va pune pe Răzvan Lucescu față în față cu Brendan Rodgers, fostul antrenor al lui Liverpool.

De la ora 20:15, Al-Qadsiah – Al-Sadd va fi LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro!