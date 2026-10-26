Cristi Chivu, de neoprit în Italia! Ce șanse are Inter la titlu, după 2-1 cu Fiorentina

Cristi Chivu a reușit o nouă remontada în Serie A. Deși Fiorentina a punctat prima, prin Jimenez în minutul 65, Inter a întors scorul în prelungiri, Thuram (90+1) și Zielinski (90+7) aducând toate punctele la formația pregătită de român.

Specialiștii au decis: ce șanse are Cristi Chivu la titlu în Serie A

În urma rezultatului de duminică, 25 octombrie, Inter a rămas pe primul loc în Serie A. Nerazzurri au un bilanț excelent în primele 8 runde: 7 victorii și o singură remiză.

Formația din Milano a adunat 22 de puncte, fiind lider, la egalitate cu Lazio, dar cu un golaveraj superior. Totuși, este greu de crezut că elevii lui Gennaro Gattuso vor putea menține ritmul în Serie A.

În condițiile date, specialiștii de la Football Meets Data au făcut toate calcule, iar verdictul este unul clar: Inter, marea favorită la titlu în Serie A. Echipa pregătită de Cristi Chivu este văzută cu un procentaj de 55,2%, urmăritoarea principală fiind la mare distanță: Roma, cu 16%.

Campioana en-titre din Serie A are un procent de 93,9% pentru clasarea în top 4, respectiv 97%, 98,6% și 99,5% pentru poziționarea în top 5, 6 și 7.