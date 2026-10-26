Cristi Chivu, de neoprit în Italia! Ce șanse are Inter la titlu, după 2-1 cu Fiorentina

Cristi Chivu, de neoprit în Italia! Ce șanse are Inter la titlu, după 2-1 cu Fiorentina Serie A
SPORT.RO
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Specialiștii au făcut toate calculele: ce șanse are Inter la titlu în Serie A.

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Cristi Chivu a reușit o nouă remontada în Serie A. Deși Fiorentina a punctat prima, prin Jimenez în minutul 65, Inter a întors scorul în prelungiri, Thuram (90+1) și Zielinski (90+7) aducând toate punctele la formația pregătită de român.

Specialiștii au decis: ce șanse are Cristi Chivu la titlu în Serie A

În urma rezultatului de duminică, 25 octombrie, Inter a rămas pe primul loc în Serie A. Nerazzurri au un bilanț excelent în primele 8 runde: 7 victorii și o singură remiză.

Formația din Milano a adunat 22 de puncte, fiind lider, la egalitate cu Lazio, dar cu un golaveraj superior. Totuși, este greu de crezut că elevii lui Gennaro Gattuso vor putea menține ritmul în Serie A.

În condițiile date, specialiștii de la Football Meets Data au făcut toate calcule, iar verdictul este unul clar: Inter, marea favorită la titlu în Serie A. Echipa pregătită de Cristi Chivu este văzută cu un procentaj de 55,2%, urmăritoarea principală fiind la mare distanță: Roma, cu 16%.

Campioana en-titre din Serie A are un procent de 93,9% pentru clasarea în top 4, respectiv 97%, 98,6% și 99,5% pentru poziționarea în top 5, 6 și 7.

Mesajul postat de Inter, în ziua în care Cristi Chivu a împlinit 46 de ani

Cristi Chivu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți fotbaliști români din secolul XXI. Acesta a câștigat, din postura de jucător, toate trofeele continentale. În sezonul 2009/2010, pe când era legitimat la Inter, făcea „tripla”: campionat, Cupă și UEFA Champions League.

După retragerea din martie 2014, Chivu a făcut pasul către antrenorat. Acesta a început de jos, de la grupele de Primavera ale lui Inter Milano. Cum seriozitatea și munca te duc pe cele mai înalte culmi, românul a avut șansa să antreneze ulterior în Serie A, Parma având încredere în calitățile sale.

La scurt timp după ce i-a salvat pe „Cruciați” de la retrogradare, tehnicianul avea să primească o șansă importantă, anume de a o pregăti pe Inter, formație la care a scris istorie. Încrederea clubului din Milano a fost răsplătită, Chivu reușind să cucerească atât titlul în Serie A, cât și Cupa în primul sezon ca „principal”.

În prezent, Inter se află pe primul loc în Serie A, iar în ziua aniversării lui Chivu au pregătit o postare specială pe rețelele de socializare.

Mai exact, italienii au scris: „La mulți ani, Cristian Chivu”, alături de text fiind atașată și o fotografie cu antrenorul român. Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii, mii de gânduri bune plecând către tehnicianul lui Inter.

  • 26.10.1980 este data nașterii lui Cristi Chivu
  • 69 de meciuri, cu o medie de 2.13 puncte/duel, a adunat românul pe banca lui Inter
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