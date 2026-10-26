Între timp, Dio va face tot ce-i stă în putere pentru a-i demonstra Marei cât de mult ține la ea, însă lucrurile nu vor fi deloc simple. Un nou episod din Fără Urmă poate fi urmărit în această seară, de la ora 23:30, la PRO TV și pe VOYO.

O trădare ar putea schimba destinul familiei Scarlat, în Fără Urmă

Răpit de Șerbu, Nikita va avea parte de o confruntare tensionată cu fostul comisar, care îl va acuza: „Eu zic că tu ți-ai distrus familia! Ai fi putut să o salvezi, dar n-ai făcut-o. Taică-tu e un om dăunător, averea lui se bazează pe corupție, din care dă niște tunuri imense, o dată la ceva timp. După care lucrează curat și sporește averea aia. Dar mai face și niște acte de caritate, după care alt tun. Așa funcționează taică-tu. E foarte greu de prins din două motive: unu, e al dracului de inteligent, doi, are oameni în aparatul de stat foarte sus”.

În spatele răpirii lui Nikita se va ascunde un plan bine pus la punct: Șerbu și Dio vor încerca să-l convingă să se întoarcă împotriva propriului tată și să-i ajute să-l deconspire. „Hai că ne-a ieșit! Să vezi tu ce treabă bună facem noi cu băiatul ăsta. Nu-i mai pasă de nimic, n-are instinct de conservare... O să facă tot ce vrem. O să vezi ce surpriză plăcută o să ai tu de la copilul ăsta. Și cel mai important: îl urăște pe ta-su!”, îi va spune Șerbu lui Dio, care va fi însă reticent față de acest plan.

Odată eliberat și întors acasă, Nikita se va întâlni cu tatăl său, care îl va întreba direct, disperat de comportamentul său din ultima perioadă: „Care-i planul tău, Nikita? Să știu și eu. Vrei să mă distrugi? Tre’ să facem cumva să trăim, Nikita. Te rog!”.

Dio va încerca să-și ceară iertare pentru greșelile din trecut în fața Marei: „N-am nicio scuză că nu ți-am spus adevărul de la început, dar asta nu șterge cu buretele tot ce-am trăit noi”. Însă, soția lui nu se va lăsa înduplecată și îi va răspunde rece: „O minciună, ast-am trăit!”. Dio va persista: „Ai dreptul să-mi spui toate relele din lume și tot nu-i suficient. Am fost un cretin, m-am îndrăgostit și n-am mai judecat. Dar ce-am trăit noi doi nu e minciună. Tu și Codrin sunteți singurul lucru adevărat din viața mea”.