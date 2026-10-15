Coman și ai lui, făcuți praf în Qatar! Florinel, într-o situație inimaginabilă: „Decizia e iminentă“

Dimensiunea dezastrului din acest sezon reiese și mai bine în evidență, când vedem cifrele „leoparzilor“ până în momentul de față: 8 meciuri, 2 victorii, 1 egal, 5 înfrângeri, golaveraj 12-17! Dintre cele două meciuri câștigate, unul a venit pe 21 august, în runda inaugurală din campionat, iar celălalt în Cupa Ligii, o competiție secundară pe plan local, cu Al Mesaimeer, echipă de liga a doua!

În vara anului 2024, când a fost vândut de FCSB pentru peste 6 milioane de dolari, Coman era starul Superligii noastre. Astăzi, la 15 luni distanță, el a căzut într-un anonimat fotbalistic neverosimil. În Qatar! Aici, la Al-Gharafa, Florinel a devenit un fotbalist „de umplutură“. Nu la vreo formație fruntașă, ci la echipa care ocupă locul 10 din 12 în Qatar Stars League.

Decăderea fotbalului românesc e reflectată, periodic, și de statutul pe care îl ating vedetele campionatului intern, la scurt timp după ce părăsesc țara. Cazul Florinel Coman e elocvent, în acest sens.

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Florinel Coman, arătat cu degetul: „Inexistent! La fel ca toți atacanții“

Sub semnătura lui Najm al-Din Darwish, situația formației din Doha a fost analizată, după încă un eșec, 1-2 cu Esteghlal Teheran (Iran), în etapa a doua din Champions League Elite.

„Al-Gharafa e într-o criză tot mai mare și trebuie să fie <<resuscitată>> repede! Rezultatele din acest sezon reflectă suferința echipei, dar și un mare eșec, atât la nivel tehnic, cât și administrativ“, a notat jurnalistul arab, în debutul textului.

Mai departe, autorul a făcut referire la lotul foarte slab al celor de la Al-Gharafa, în care pot fi evidențiați mai mulți jucători ieșiți din formă. Firește, Florinel Coman a fost pus în această categorie.

„În anii trecuți, Al-Gharafa era printre echipele cele mai puternice din Qatar. Lotul avea calitate, fiecare post era acoperit și inclusiv pe bancă erau soluții importante la dispoziția antrenorului. Acum, în acest sezon, situația s-a schimbat dramatic! Al-Gharafa are un grup de jucători limitați. În atac, această situație se vede cel mai bine. Magri, Surag și Coman sunt ca și inexistenți, incapabili de a face diferența. Până și Brahimi, care era vedeta numărul 1, e de nerecunoscut acum, într-un declin total“, a remarcat Najm al-Din Darwish.

Coman, zero la capitolul golurilor marcate

Ce a scris jurnalistul arab, în fragmentul de mai sus, se reflectă și în cifre. Mai ales în cazul lui Coman. Pentru că în dreptul său figurează un mare zero, la capitolul golurilor marcate, în acest sezon! Deși a fost folosit în opt partide, românul a oferit doar două pase de gol. Dar și aceste reușite au venit mai demult, în august și în septembrie!

La Al-Gharafa, urmează marile decizii

Cu o echipă care înșiră înfrângerile, șefii clubului sunt în fața unui moment de răscruce. Asta a concluzionat jurnalistul Najm al-Din Darwish în articolul său din presa arabă.

„Criza de la Al-Gharafa nu mai ține de câțiva jucători. Vorbim despre un întreg lot, o echipă care trebuie să fie refăcută din temelii. Cei din conducerea administrativă s-au convins că e momentul deciziilor dureroase. Pentru unii. În frunte cu antrenorul portughez, Pedro Martins, dar și mai mulți jucători străini ai echipei care au dezamăgit profund“, a scris autorul textului.

De notat că, la finalul acestui an, Florinel Coman va intra în ultimele șase luni de contract cu Al-Gharafa. Ceea ce înseamnă că, de la 1 ianuarie, el își poate alege viitoarea echipă, fără ca Al-Gharafa să primească vreo sumă de transfer pentru plecarea sa din vară.