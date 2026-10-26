Manchester United trece printr-o perioadă de coșmar în Premier League, campionat ce se vede în exclusivitate pe VOYO. „Diavolii Roșii” au cedat pe teren propriu în etapa a 8-a în fața lui Bournemouth, scor 0-3, iar Michael Carrick este ca și demis de pe banca tehnică.

Ce a făcut Michael Carrick, la o zi după ce United a fost spulberată de Bournemouth

Deși rezultatele ca interimar de sezonul trecut i-a făcut pe șefii echipei să îi prelungească înțelegerea, Michael Carrick a dezamăgit crunt în actuala stagiune.

Manchester United a adunat doar 7 puncte în primele 8 etape, iar înfrângerea cu Bournemouth părea să fie picătura care a umplut paharul, conducerea gândindu-se serios la demisia tehnicianului.

La doar o zi distanță de la eșecul cu Bournemouth, Michael Carrick a surprins pe toată lumea. Potrivit Sky Sports, tehnicianul, alături de directorul sportiv Jason Willcox la baza de antrenament a echipei, la Carrington.

Tehnicianul lui Manchester United se afla la volanul unui Land Rover Defender după înfrângerea în fața lui Bournemouth. După 8 etape, „Diavolii Roșii” ocupă locul 16, fiind la un singur punct deasupra zonei roșii din clasament.

Rămâne de văzut care va fi decizia conducerii, însă, în orice caz, viitorul lui Michael Carrick atârnă, cel puțin pentru moment, de un fir de ață. Indiferent de antrenorul care o va pregăti pe Manchester United în viitorul apropiat, meciurile din Premier League, cel mai puternic campionat din lume, pot fi urmărite exclusiv pe VOYO.