Gala Balonului de Aur 2026 este așteptată cu interes de lumea fotbalului, nerăbdătoare să afle numele câștigătorului.
Harry Kane, Kylian Mbappe și Lamine Yamal sunt considerați principalii favoriți la câștigarea premiului, însă mutarea evenimentului din Paris în Londra a crescut șansele ca premiul să îi fie acordat atacantului clubului bavarez din Munchen.
Un jurnalist L'Equipe s-a viralizat cu un cod de spart, înaintea Galei Balonului de Aur
L'Equipe a pus bazele acestui premiu cu o istorie de 70 de ani, iar un jurnalist al acestei publicații, Loic Tanzi, a atras atenția a peste 850,000 de persoane printr-o postare prin care transmite că numele câștigătorului poate fi găsit în cifrele plasate în jurul imaginii publicate cu Balonul de Aur.
„Uitați-vă atent la numere. Există un cod de descifrat pentru a afla numele câștigătorului. E un nivel dificil, dar nu imposibil,” a scris Loic Tanzi, reporter L'Equipe.
Postarea a condus la apariția a sute de comentarii diferite, fiecare grup de fani găsind posibile explicații pentru ca favoritul lor să fie cel căruia îi va fi decernat premiul.
Anglia nu a mai avut câștigător de Balon de Aur de un sfert de secol
În 2001, Michael Owen l-a învins pe Raul Gonzalez în cursa pentru câștigarea Balonului de Aur.
La 22 de ani, atacantul englez a ajutat-o pe Liverpool să câștige „tripla” în sezonul 2000/01, „cormoranii” punând mâna pe Cupa Angliei, Cupa Ligii Angliei și Cupa UEFA.
25 de ani mai târziu, Harry Kane este considerat favorit la câștigarea Balonului de Aur.
Lista câștigătorilor Balonul de Aur, după numărul de trofee câștigate:
8 trofee
Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) / Argentina / FC Barcelona, PSG
5 trofee
Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) / Portugalia / Manchester United, Real Madrid
3 trofee
Michel Platini (1983, 1984, 1985) / Franța / Juventus
Johan Cruyff (1971, 1973, 1974) / Olanda / Ajax Amsterdam, FC Barcelona
Marco van Basten (1988, 1989, 1992) / Olanda / AC Milan
2 trofee
Franz Beckenbauer (1972, 1976) / Republica Federală Germană / Bayern Munchen
Ronaldo Nazario (1997, 2002) / Brazilia / FC Barcelona, Inter Milano
Alfredo Di Stefano (1957, 1959) / Spania / Real Madrid
Kevin Keegan (1978, 1979) / Anglia / Hamburger SV
Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981) / Republica Federală Germană / Bayern Munchen
1 trofeu
Stanley Matthews (1956) / Anglia / Blackpool FC
Raymond Kopa (1958) / Franța / Real Madrid
Luis Suarez (1960) / Spania / FC Barcelona
Omar Sivori (1961) / Italia / Juventus
Josef Masopust (1962) / Cehoslovacia / Dukla Praga
Lev Yashin (1963) / URSS / Dinamo Moscova
Denis Law (1964) / Scoția / Manchester United
Eusebio (1965) / Portugalia / Benfica Lisabona
Bobby Charlton (1966) / Anglia / Manchester United
Florian Albert (1967) / Ungaria / Ferencvaros
George Best (1968) / Irlanda de Nord / Manchester United
Gianni Rivera (1969) / Italia / AC Milan
Gerd Muller (1970) / Republica Federală Germană / Bayern Munchen
Oleg Blokhin (1975) / URSS / Dinamo Kiev
Allan Simonsen (1977) / Danemarca / Borussia Monchengladbach
Paolo Rossi (1982) / Italia / Juventus
Igor Belanov (1986) / URSS / Dinamo Kiev
Ruud Gullit (1987) / Olanda / AC Milan
Lothar Matthaus (1990) / Germania / Inter Milano
Jean-Pierre Papin (1991) / Franța / Olympique Marseille
Roberto Baggio (1993) / Italia / Juventus
Hristo Stoichkov (1994) / Bulgaria / FC Barcelona
George Weah (1995) / Liberia / PSG
Matthias Sammer (1996) / Germania / Borussia Dortmund
Zinedine Zidane (1998) / Franța / Juventus
Rivaldo (1999) / Brazilia / FC Barcelona
Luis Figo (2000) / Portugalia / FC Barcelona
Michael Owen (2001) / Anglia / Liverpool
Pavel Nedved (2003) / Cehia / Juventus
Andriy Shevchenko (2004) / Ucraina / AC Milan
Ronaldinho (2005) / Brazilia / FC Barcelona
Fabio Cannavaro (2006) / Italia / Juventus
Kaka (2007) / Brazilia / AC Milan
Luka Modric (2018) / Croația / Real Madrid
Karim Benzema (2022) / Franța / Real Madrid
Rodri (2024) / Spania / Manchester City
Ousmane Dembele (2025) / Franța / PSG