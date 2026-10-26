FOTO Internetul crede că „a spart codul”: câștigătorul Balonului de Aur, dezvăluit cu ore înaintea începerii galei

Internetul crede că „a spart codul”: câștigătorul Balonului de Aur, dezvăluit cu ore înaintea începerii galei Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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O reacție din partea L'Equipe „a dinamitat” internetul, în așteptarea Galei Balonului de Aur.

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Din articol

Gala Balonului de Aur 2026 este așteptată cu interes de lumea fotbalului, nerăbdătoare să afle numele câștigătorului.

Harry Kane, Kylian Mbappe și Lamine Yamal sunt considerați principalii favoriți la câștigarea premiului, însă mutarea evenimentului din Paris în Londra a crescut șansele ca premiul să îi fie acordat atacantului clubului bavarez din Munchen.

Un jurnalist L'Equipe s-a viralizat cu un cod de spart, înaintea Galei Balonului de Aur

L'Equipe a pus bazele acestui premiu cu o istorie de 70 de ani, iar un jurnalist al acestei publicații, Loic Tanzi, a atras atenția a peste 850,000 de persoane printr-o postare prin care transmite că numele câștigătorului poate fi găsit în cifrele plasate în jurul imaginii publicate cu Balonul de Aur.

„Uitați-vă atent la numere. Există un cod de descifrat pentru a afla numele câștigătorului. E un nivel dificil, dar nu imposibil,” a scris Loic Tanzi, reporter L'Equipe.

Postarea a condus la apariția a sute de comentarii diferite, fiecare grup de fani găsind posibile explicații pentru ca favoritul lor să fie cel căruia îi va fi decernat premiul.

Harry Kane

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Anglia nu a mai avut câștigător de Balon de Aur de un sfert de secol

În 2001, Michael Owen l-a învins pe Raul Gonzalez în cursa pentru câștigarea Balonului de Aur.

La 22 de ani, atacantul englez a ajutat-o pe Liverpool să câștige „tripla” în sezonul 2000/01, „cormoranii” punând mâna pe Cupa Angliei, Cupa Ligii Angliei și Cupa UEFA.

25 de ani mai târziu, Harry Kane este considerat favorit la câștigarea Balonului de Aur.

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Lista câștigătorilor Balonul de Aur, după numărul de trofee câștigate:

8 trofee

Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) / Argentina / FC Barcelona, PSG

5 trofee

Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) / Portugalia / Manchester United, Real Madrid

3 trofee

Michel Platini (1983, 1984, 1985) / Franța / Juventus

Johan Cruyff (1971, 1973, 1974) / Olanda / Ajax Amsterdam, FC Barcelona

Marco van Basten (1988, 1989, 1992) / Olanda / AC Milan

2 trofee

Franz Beckenbauer (1972, 1976) / Republica Federală Germană / Bayern Munchen

Ronaldo Nazario (1997, 2002) / Brazilia / FC Barcelona, Inter Milano

Alfredo Di Stefano (1957, 1959) / Spania / Real Madrid

Kevin Keegan (1978, 1979) / Anglia / Hamburger SV

Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981) / Republica Federală Germană / Bayern Munchen

1 trofeu

Stanley Matthews (1956) / Anglia / Blackpool FC

Raymond Kopa (1958) / Franța / Real Madrid

Luis Suarez (1960) / Spania / FC Barcelona

Omar Sivori (1961) / Italia / Juventus

Josef Masopust (1962) / Cehoslovacia / Dukla Praga

Lev Yashin (1963) / URSS / Dinamo Moscova

Denis Law (1964) / Scoția / Manchester United

Eusebio (1965) / Portugalia / Benfica Lisabona

Bobby Charlton (1966) / Anglia / Manchester United

Florian Albert (1967) / Ungaria / Ferencvaros

George Best (1968) / Irlanda de Nord / Manchester United

Gianni Rivera (1969) / Italia / AC Milan

Gerd Muller (1970) / Republica Federală Germană / Bayern Munchen

Oleg Blokhin (1975) / URSS / Dinamo Kiev

Allan Simonsen (1977) / Danemarca / Borussia Monchengladbach

Paolo Rossi (1982) / Italia / Juventus

Igor Belanov (1986) / URSS / Dinamo Kiev

Ruud Gullit (1987) / Olanda / AC Milan

Lothar Matthaus (1990) / Germania / Inter Milano

Jean-Pierre Papin (1991) / Franța / Olympique Marseille

Roberto Baggio (1993) / Italia / Juventus

Hristo Stoichkov (1994) / Bulgaria / FC Barcelona

George Weah (1995) / Liberia / PSG

Matthias Sammer (1996) / Germania / Borussia Dortmund

Zinedine Zidane (1998) / Franța / Juventus

Rivaldo (1999) / Brazilia / FC Barcelona

Luis Figo (2000) / Portugalia / FC Barcelona

Michael Owen (2001) / Anglia / Liverpool

Pavel Nedved (2003) / Cehia / Juventus

Andriy Shevchenko (2004) / Ucraina / AC Milan 

Ronaldinho (2005) / Brazilia / FC Barcelona

Fabio Cannavaro (2006) / Italia / Juventus

Kaka (2007) / Brazilia / AC Milan

Luka Modric (2018) / Croația / Real Madrid

Karim Benzema (2022) / Franța / Real Madrid

Rodri (2024) / Spania / Manchester City

Ousmane Dembele (2025) / Franța / PSG

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