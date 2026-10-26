Gala Balonului de Aur 2026 este așteptată cu interes de lumea fotbalului, nerăbdătoare să afle numele câștigătorului.

Harry Kane, Kylian Mbappe și Lamine Yamal sunt considerați principalii favoriți la câștigarea premiului, însă mutarea evenimentului din Paris în Londra a crescut șansele ca premiul să îi fie acordat atacantului clubului bavarez din Munchen.

Un jurnalist L'Equipe s-a viralizat cu un cod de spart, înaintea Galei Balonului de Aur

L'Equipe a pus bazele acestui premiu cu o istorie de 70 de ani, iar un jurnalist al acestei publicații, Loic Tanzi, a atras atenția a peste 850,000 de persoane printr-o postare prin care transmite că numele câștigătorului poate fi găsit în cifrele plasate în jurul imaginii publicate cu Balonul de Aur.

„Uitați-vă atent la numere. Există un cod de descifrat pentru a afla numele câștigătorului. E un nivel dificil, dar nu imposibil,” a scris Loic Tanzi, reporter L'Equipe.

Postarea a condus la apariția a sute de comentarii diferite, fiecare grup de fani găsind posibile explicații pentru ca favoritul lor să fie cel căruia îi va fi decernat premiul.