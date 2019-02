Ciprian Tatarusanu poate pleca de la Nantes! Francezii anunta o situatie complicata pentru portarul nationalei

Ciprian Tatarusanu a semnat cu Nantes in 2017. Contractul sau expira in vara.

Adus de Nantes in vara lui 2017 de la Fiorentina, Ciprian Tatarusanu s-a impus imediat ca titular in echipa antrenata atunci de Claudio Ranieri.

Italianul a plecat intre timp, iar contractul lui Tatarusanu expira in vara. Pana acum nu au existat negocieri intre jucatorul roman si clubul francez, iar presa din Hexagon anunta zvonuri de o posibila despartire.

In sezonul trecut, Tatarusanu a jucat 37 de meciuri din 38 in Ligue 1, iar in acest sezon are 20 de partide din 22.

Intrebat de sansele ca portarul roman sa semneze prelungirea, jurnalistul francez Emmanuel Merceron a declarat ca acestea sunt "in acest moment destul de mici" si ca "prelungirea contractului lui Tata este complicata".

Site-ul foot-sur7.fr scrie ca Nantes poate decide sa se bazeze pe rezerva romanului, Maxime Dupe, un portar francez in varsta de 25 de ani cu 3 aparitii in acest sezon.



Drama lui Tatarusanu: a pierdut doi colegi intr-un an!



Ciprian Tatarusanu resimte disparitia fostului sau coleg de la Nantes, Emiliano Sala. Epava avionului a fost gasita in apele Canalului Manecii, insa pana acum nicio veste despre corpul jucatorului. Tatarusanu a donat alaturi de alti fotbalisti din Ligue 1 si restul Europei sume importante de bani pentru ca operatiunea de recuperare sa continue. Anul trecut, fostul coleg al lui Tatarusanu de la Fiorentina, Davide Astori, a murit in somn inaintea unei partide din Serie A.

Tatarusanu devine tata!

Cu toate acestea, Ciprian Tatarusanu are si motive de bucurie. Sotia sa, Antoaneta, este gravida pentru a treia oara. Cei doi au impreuna doi baieti, Sebastian si Matei, iar in cateva luni va mai veni pe lume un copil pentru cei doi. Antoaneta a fost votata una din cele mai sexy sotii de fotbalisti din Ligue 1.