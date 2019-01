Tatarusanu S-A RUPT! Probleme uriase pentru Nantes: francezii au infirmeria plina

Probleme pentru Nantes si pentru echipa nationala.

Antrenorul lui Nantes a declarat ca Ciprian Tatarusanu s-a accidentat serios la spate si va lipsi cel putin in urmatoarele doua etape.



"Tatarasanu este incert!", a fost scurta mentiune a lui Vahid Halilhodzic in cadrul unei conferinte de presa. Tatarusanu a mai acuzat in trecut probleme la spate si se pare ca a suferit o rediciva.

Pe langa Tatarusanu, Nantes nu se va putea baza nici pe Anthony Limbombe. Pallois si Lucas sunt accidentati, iar Moutoussamy si Elie Youan nu sunt inca refacuti complet dupa accidentari mai vechi.