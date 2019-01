Vestea anului sau COSMARUL lui 2019 pentru Tatarusanu?! Ce se intampla cu transferul VIETII la Liverpool si care e situatia REALA a romanului la Nantes

Tatarusanu a intrat in ultimele 6 luni de contract la Nantes!

Clubul n-a hotarat inca daca ii va oferi sau nu un nou contract, anunta presa din Franta.

Ziarele din Anglia au scris acum doua zile despre interesul lui Liverpool pentru titularul din poarta Romaniei. Ciprian ar fi urmat sa-i ia locul lui Mignolet ca al doilea portar pe Anfield. Belgianul vrea sa plece, nemultumit ca n-are nicio sansa in fata lui Alisson, iar Tatarusanu s-ar potrivi profilului cautat de Klopp.

Tatarusanu s-ar putea afla insa in fata unei situatii complet neasteptate: fara echipa in vara lui 2019! Daca Nantes nu-l pastreaza, iar varianta Liverpool nu devine una concreta, portarul Romaniei trebuie sa-si deschida sunetul la telefon, in speranta ca-si va gasi o varianta buna de continuare a carierei. Ajuns la 32 de ani, Tatarusanu e la al 5-lea an in Vestul Europei. Fostul stelist a semnat cu Nantes in 2017, liber de contract dupa ce i-a expirat intelegerea cu Fiorentina, unde petrecuse 3 sezoane.