Panait a fost numit antrenor principal pe 28 octombrie 2025, într-un moment dificil, când Dibba Al Fujairah se afla pe ultima poziție în UAE Pro League.



Debutul nu a fost unul fericit. Pe 20 decembrie, în etapa a 9-a, echipa sa a pierdut cu 0-2 în fața celor de la Ajman Club. La a doua încercare, însă, românul a reușit să schimbe lucrurile.



Ciprian Panait a spart gheața în Emirate!



Pe 3 ianuarie 2026, Dibba Al Fujairah s-a impus cu 1-0 în deplasare, pe terenul lui Al Bataeh, într-un duel direct din subsolul clasamentului.



Meciul a fost echilibrat în prima repriză, fără goluri, dar decis după pauză. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 56 de Meme, după o pasă decisivă oferită de Al Balushi.



Victoria este una extrem de importantă pentru Dibba Al Fujairah, care ajunge la 6 puncte și scapă de ultimul loc, depășindu-și chiar adversara directă.



Posesor al Licenței Pro, antrenorul în vârstă de 48 de ani, născut la Ceptura, în Prahova, are un CV solid în zona Golfului.



A pregătit, printre altele, Al Hilal, Al Raed și Al Batin în Arabia Saudită, Sohar în Oman și Al-Kharaitiyat în Qatar.



În 2016 și 2017 a câștigat titlul de campion al Arabiei Saudite la nivel U21 cu Al Hilal. În România, a activat la cluburi precum Rapid, Poli Timișoara, FC Vaslui, Petrolul sau Ceahlăul.

