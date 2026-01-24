Fără victorie în ultimele patru etape din campionat, Tottenham a ajuns într-o situație dificilă, având în vedere că pretențiile clubului sunt de cupele europene. Londonezii sunt pe locul 14, cu 27 de puncte.



Linia retrogradabilă este încă departe de echipa lui Thomas Frank, dar Tottenham se îndepărtează de obiectivul fixat la începutul acestui sezon. În prezent, locul șase este la șapte puncte distanță, iar londonezii au nevoie neapărat de o victorie în fața penultimei clasate.



De partea cealaltă, nou-promovata Burnley are doar 14 puncte după 22 de runde și este la opt puncte distanță de salvarea de la retrogradare. O victorie ar fi ”de aur” pentru echipa lui Scott Parker, pentru că s-ar apropia la doar cinci puncte de Nottingham Forest și ar spera din nou la îndeplinirea obiectivului.



Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin?



Este de urmărit, în continuare, situația lui Radu Drăgușin, care a evoluat doar într-un singur meci după accidentare (1-0 cu Crystal Palace, când a fost aruncat în joc pe finalul partidei). În ultima vreme, s-a discutat intens despre un posibil transfer al său, în Serie A, dar și în Premier League.



Românul și-ar dori să prindă mai multe minute, în contextul în care a bifat nu mai puțin cinci meciuri din postura de rezervă neutilizată. Nu a evoluat nici măcar în FA Cup, acolo unde Tottenham a pierdut cu Aston Villa, scor 1-2.

