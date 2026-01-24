Atacantul a marcat din nou în Europa League, în eșecul suferit de FCSB cu Dinamo Zagreb, scor 1-4, iar agentul fotbalistului crede că Bîrligea a demonstrat că poate face față la nivel înalt.

Agentul lui Daniel Bîrligea anunță: ”Poate fi transferat pentru jumătate din sumă!”

Impresarul Giuseppe Piraino a vorbit în presa italiană despre situația lui Daniel Bîrligea, care ar fi urmărit cu atenție de mai multe echipe din Italia. Piraino a dezvăluit că mai multe echipe s-au interesat de serviciile lui Bîrligea, însă negocierile nu au ajuns într-un stadiu avansat.

Agentul este convins că, deși Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro la FCSB, Gigi Becali ar fi dispus să îl cedeze pentru doar jumătate din această sumă. Giuseppe Piraino a dat de înțeles că Daniel Bîrligea nu ar spune nu unui transfer și că, în momentul de față, doar FCSB reprezintă ”un obstacol” pentru echipele interesate.

”Cineva ar trebui să meargă să-l ia pe Daniel Bîrligea de la FCSB. A marcat, este un atacant care anul trecut a înscris 22 de goluri și, în prezent, este titularul naționalei României, un jucător care are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, însă cu jumătate din această sumă poate fi transferat. Este un atacant de 25 de ani, care în ultimii ani a avut o creștere importantă.

Mai multe echipe din Italia s-au interesat de el, dar nu au mers până la capăt. În Europa, este apreciat de multe cluburi, rămâne de trecut obstacolul FCSB, pentru că nu este ușor ca Becali să vândă, însă, după părerea mea, cine îl ia face o afacere foarte bună”, a spus Giuseppe Piraino la sportitalia.it.