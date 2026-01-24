VIDEO EXCLUSIV În mijlocul discuțiilor despre transfer, Radu Drăgușin a jucat din nou pentru Tottenham

În mijlocul discuțiilor despre transfer, Radu Drăgușin a jucat din nou pentru Tottenham Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham a obținut o remiză pe terenul lui Burnley, scor 2-2, în etapa 23 din Premier League.

TAGS:
radu dragusinTottenhamSpursBurnley
Din articol

În mijlocul discuțiilor despre transferul său, Radu Drăgușin a început meciul pe banca de rezerve și părea că, la fel cum s-a întâmplat și la ultimele meciuri, internaționalul român va rămâne rezervă neutilizată.

Radu Drăgușin, din nou pe teren laTottenham

  • Dragusin 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Totuși, de nicăieri, Radu Drăgușin a intrat pe final de meci în partida cu Burnley. Stoperul român l-a înlocuit pe Cristian Romero în minutul 90+5, la doar câteva minute după ce argentinianul a restabilit egalitatea. Campionul mondial a acuzat anumite probleme medicale și a avut nevoie de schimbare.

Este drept, Drăgușin a apucat să bifeze doar câteva zeci de secunde pe teren, însă suficient încât să câștige un duel aerian cu un adversar.

Fotbalistul român își dorește să plece de la gruparea londoneză pentru a prinde minute îniante de barajul pentru Cupa Mondială din 2026, însă, chiar dacă s-a vorbit intens despre variante precum AS Roma sau RB Leipzig, până în momentul de față nu s-a concretizat nimic.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO
Robbie Williams a depășit The Beatles în topurile britanice. Imaginea artistului care a renăscut | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Bournemouth - Liverpool 2-1, ACUM pe VOYO | Van Dijk reduce din diferență
Bournemouth - Liverpool 2-1, ACUM pe VOYO | Van Dijk reduce din diferență
Dennis Man, anunț oficial: decizia olandezilor la trei zile după meciul în care a fost praf
Dennis Man, anunț oficial: decizia olandezilor la trei zile după meciul în care a fost praf
Universitatea Craiova - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro | Oltenii au cerut cartonașul roșu
Universitatea Craiova - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro | Oltenii au cerut cartonașul roșu
Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”
Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”
Le Havre – Monaco 0-0, ACUM, pe VOYO! Marseille - Lens, duel de foc pentru locul doi
Le Havre – Monaco 0-0, ACUM, pe VOYO! Marseille - Lens, duel de foc pentru locul doi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Pep Guardiola recunoaște: ”E cea mai bună echipă din lume în acest moment”

Pep Guardiola recunoaște: ”E cea mai bună echipă din lume în acest moment”

Sorana Cîrstea câștigă și după un eșec tensionat: marea victorie sportivă a româncei, după Australian Open 2026

Sorana Cîrstea câștigă și după un eșec tensionat: marea victorie sportivă a româncei, după Australian Open 2026

Echipa care e pe cale să îl împrumute pe Dennis Politic de la FCSB: "Principala țintă"

Echipa care e pe cale să îl împrumute pe Dennis Politic de la FCSB: "Principala țintă"

Românul pe care arabii îl adoră și acum, la 20 de ani după ce a plecat: „Mare de tot! Excepțional“

Românul pe care arabii îl adoră și acum, la 20 de ani după ce a plecat: „Mare de tot! Excepțional“

PSV l-a ales pe Dennis Man în locul lui, iar acum puștiul costă 100 de milioane de euro

PSV l-a ales pe Dennis Man în locul lui, iar acum puștiul costă 100 de milioane de euro

Cum arată clasamentul din Serie A după victoria răsunătoare a lui Inter: Chivu își freacă palmele

Cum arată clasamentul din Serie A după victoria răsunătoare a lui Inter: Chivu își freacă palmele



Recomandarile redactiei
Dennis Man, anunț oficial: decizia olandezilor la trei zile după meciul în care a fost praf
Dennis Man, anunț oficial: decizia olandezilor la trei zile după meciul în care a fost praf
Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”
Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”
Universitatea Craiova - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro | Oltenii au cerut cartonașul roșu
Universitatea Craiova - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro | Oltenii au cerut cartonașul roșu
Românul pe care arabii îl adoră și acum, la 20 de ani după ce a plecat: „Mare de tot! Excepțional“
Românul pe care arabii îl adoră și acum, la 20 de ani după ce a plecat: „Mare de tot! Excepțional“
Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”
Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Fanii lui Tottenham s-au dezlănțuit pe rețelele social media: ”Sper să câștige adversarii că l-ați lăsat pe Drăgușin pe bancă”
Fanii lui Tottenham s-au dezlănțuit pe rețelele social media: ”Sper să câștige adversarii că l-ați lăsat pe Drăgușin pe bancă”
Spurs anunță plecarea unui superstar: „A primit permisiunea”
Spurs anunță plecarea unui superstar: „A primit permisiunea”
Tottenham și-a prezentat transferul de 30.000.000€
Tottenham și-a prezentat transferul de 30.000.000€
Fiul lui Ronaldinho a semnat cu o echipă de tradiție din Anglia!
Fiul lui Ronaldinho a semnat cu o echipă de tradiție din Anglia!
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un olandez a fost prins în București cu 12 kilograme din aşa-numitul ”drog zombie”. Avea două trolere pline cu substanță

stirileprotv Un olandez a fost prins în București cu 12 kilograme din aşa-numitul ”drog zombie”. Avea două trolere pline cu substanță

Măsline verzi vs măsline negre. Care sunt mai bune și de ce sunt colorate diferit

stirileprotv Măsline verzi vs măsline negre. Care sunt mai bune și de ce sunt colorate diferit

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!