În mijlocul discuțiilor despre transferul său, Radu Drăgușin a început meciul pe banca de rezerve și părea că, la fel cum s-a întâmplat și la ultimele meciuri, internaționalul român va rămâne rezervă neutilizată.

Dennis Man, anunț oficial: decizia olandezilor la trei zile după meciul în care a fost praf

Totuși, de nicăieri, Radu Drăgușin a intrat pe final de meci în partida cu Burnley. Stoperul român l-a înlocuit pe Cristian Romero în minutul 90+5, la doar câteva minute după ce argentinianul a restabilit egalitatea. Campionul mondial a acuzat anumite probleme medicale și a avut nevoie de schimbare.

Este drept, Drăgușin a apucat să bifeze doar câteva zeci de secunde pe teren, însă suficient încât să câștige un duel aerian cu un adversar.

Fotbalistul român își dorește să plece de la gruparea londoneză pentru a prinde minute îniante de barajul pentru Cupa Mondială din 2026, însă, chiar dacă s-a vorbit intens despre variante precum AS Roma sau RB Leipzig, până în momentul de față nu s-a concretizat nimic.

