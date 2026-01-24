Premier League, eșalonul de elită al Angliei, se vede în exclusivitate pe platforma VOYO până la finalul stagiunii 2027/28



Bournemouth primește vizita campioanei Liverpool pe Vitality Stadium într-un meci care contează pentru etapa cu numărul 23 din Premier League. Ultima confruntare dintre cele două a avut loc în august și s-a încheiat 4-2 pentru gruparea ”cormorană”.



Bournemouth - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Meci tare în Premier League



Liverpool se situează pe poziția a patra în clasamentul Premier League cu 36 de puncte. După 22 de etape, formația dirijată de Arne Slot a bifat 10 victorii și șase rezultate de egalitate, la care s-au adăugat șase înfrângeri.



De cealaltă parte, Bournemouth se află pe locul 15, în a doua jumătate a clasamentului, cu 27 de puncte. Șase victorii, nouă remize și șapte eșecuri a înregistrat echipa de pe Vitality până acum.



Liverpool vrea să transfere de la Tottenham! Veste bună pentru Radu Drăgușin



Potrivit Daily Mail, Liverpool a pus ochii pe Micky van de Ven, fundașul central al lui Spurs, care este cotat la 65 de milioane de euro de site-urile de specialitate.



În cazul în care Van de Ven va pleca, atunci Radu Drăgușin ar putea avea cale liberă către postul de titular în compartimentul defensiv al lui Thomas Frank.



Stoperul român a bifat un singur meci în acest sezon pentru Tottenham, după ce s-a accidentat în urmă cu un an și a stat pe bară până în decembrie 2025.



Mai rămâne acum de văzut dacă se va concretiza mutarea, în contextul în care Liverpool are mare nevoie de încă un fundaș central, iar transferul lui Marc Guehi de la Crystal Palace a picat.

