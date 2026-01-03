LIVE VIDEO Bournemouth - Arsenal de la 19:30, joacă liderul din Premier League EXCLUSIV pe VOYO!

Bournemouth - Arsenal de la 19:30, joacă liderul din Premier League EXCLUSIV pe VOYO! Premier League
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

ArsenalBournemouthMikel ArtetaManchester CityPremier League
Bournemouth - Arsenal

LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 19:30 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Bournemouth și Arsenal se întâlnesc în etapa cu numărul 20 din Premier League.

”Tunarii” lui Mikel Arteta continuă să fie lideri și vin după o victorie convingătoarea în ultimele zile ale anului 2025, 4-1 cu echipa de pe locul 3, Aston Villa.

Clasamentul LIVE din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore

EXCLUSIV ”Cine câștigă titlul?” Costel Pantilimon a răspuns fără să stea pe gânduri

Fostul portar Costel Pantilimon (38 de ani) este singurul român care a câștigat Premier League și nu o dată, ci de două ori (2012/12, 2013/14) cu Manchester City.

În actuala stagiune, Manchester City se situează pe locul secund cu 41 de puncte. După 19 etape, echipa pregătită de Pep Guardiola a bifat 13 victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Întrebat despre campionatul Angliei, Pantilimon consideră că Manchester City se va impune în acest sezon, în ciuda faptului că Arsenal pare de neoprit și într-o formă mult mai bună.

(n.r. - Cine câștigă titlul în acest sezon) City! (n.r. - râde) City, pentru că nu își va permite, cu siguranță, să aibă un al doilea an fără rezultate, fără să câștige vreun trofeu”, a spus Costel Pantilimon într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.

Momentan, ”cetățenii” se află la patru lungimi în spatele liderului Arsenal, care are 14 victorii, trei remize și două eșecuri în primele 19 etape din campionat.

VIDEO EXCLUSIV Arsenal - Aston Villa 4-1 pe 30 decembrie 2025

