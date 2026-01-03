”Tunarii” lui Mikel Arteta continuă să fie lideri și vin după o victorie convingătoarea în ultimele zile ale anului 2025, 4-1 cu echipa de pe locul 3, Aston Villa.

EXCLUSIV "Cine câștigă titlul?" Costel Pantilimon a răspuns fără să stea pe gânduri



Fostul portar Costel Pantilimon (38 de ani) este singurul român care a câștigat Premier League și nu o dată, ci de două ori (2012/12, 2013/14) cu Manchester City.

În actuala stagiune, Manchester City se situează pe locul secund cu 41 de puncte. După 19 etape, echipa pregătită de Pep Guardiola a bifat 13 victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Întrebat despre campionatul Angliei, Pantilimon consideră că Manchester City se va impune în acest sezon, în ciuda faptului că Arsenal pare de neoprit și într-o formă mult mai bună.

”(n.r. - Cine câștigă titlul în acest sezon) City! (n.r. - râde) City, pentru că nu își va permite, cu siguranță, să aibă un al doilea an fără rezultate, fără să câștige vreun trofeu”, a spus Costel Pantilimon într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.

Momentan, ”cetățenii” se află la patru lungimi în spatele liderului Arsenal, care are 14 victorii, trei remize și două eșecuri în primele 19 etape din campionat.

