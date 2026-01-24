Darius Olaru este în continuare cel mai valoros jucător al roș-albaștrilor, cu o cotă de 6,5 milioane de euro. Pe locul secund se află portarul Ștefan Târnovanu și atacantul Daniel Bîrligea, ambii evaluați la 4,5 milioane de euro.



3.000.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana



În urma parcursului modest din campionat, mai mulți jucători ai FCSB au suferit scăderi de cotă, printre ei numărându-se și Siyabonga Ngezana.



Fundașul central sud-african este evaluat acum la 3 milioane de euro, după ce în vara lui 2025 avea o cotă de 3,5 milioane.



Ngezana a strâns 30 de meciuri în acest sezon, în toate competițiile, reușind un gol și o pasă decisivă.

Transferat în vara lui 2023 de la Kaizer Chiefs pentru 600.000 de euro, fundașul a cucerit patru trofee alături de FCSB: două titluri de campion al României și două Supercupe.

