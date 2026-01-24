3.000.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana

3.000.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana
FCSB rămâne, de departe, cea mai bine cotată echipă din Superliga României, potrivit actualizării realizate de Transfermarkt. Lotul campioanei este evaluat în acest moment la 40,25 milioane de euro.

Siyabonga NgezanaFCSB
Darius Olaru este în continuare cel mai valoros jucător al roș-albaștrilor, cu o cotă de 6,5 milioane de euro. Pe locul secund se află portarul Ștefan Târnovanu și atacantul Daniel Bîrligea, ambii evaluați la 4,5 milioane de euro.

3.000.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana

În urma parcursului modest din campionat, mai mulți jucători ai FCSB au suferit scăderi de cotă, printre ei numărându-se și Siyabonga Ngezana. 

Fundașul central sud-african este evaluat acum la 3 milioane de euro, după ce în vara lui 2025 avea o cotă de 3,5 milioane.

Ngezana a strâns 30 de meciuri în acest sezon, în toate competițiile, reușind un gol și o pasă decisivă.

Transferat în vara lui 2023 de la Kaizer Chiefs pentru 600.000 de euro, fundașul a cucerit patru trofee alături de FCSB: două titluri de campion al României și două Supercupe.

FCSB n-o duce bine nici în campionat, nici în Europa League

La momentul redactării acestui articol, Dinamo este lider în Superliga, cu 44 de puncte, urmată de Universitatea Craiova (43) și Rapid (42).

În spatele podiumului se află FC Argeș (40), FC Botoșani (38), iar ultima poziție de play-off este ocupată de UTA Arad, cu 35 de puncte.

FCSB se află abia pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă poziția a 10-a, cu 29.

Nici în Europa League situația nu este mai bună pentru roș-albaștri. După șapte meciuri, FCSB se află pe locul 29, cu 6 puncte, două victorii și cinci înfrângeri.

Ultimul meci din grupă este programat joi, 29 ianuarie, contra celor de la Fenerbahce. Chiar și în cazul unei victorii, șansele de calificare sunt minime. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

