După ce joi Al Bataeh a făcut anunțul încetării colaborării cu Mirel Rădoi, vineri la prânz tehnicianul român a semnat cu Al Jazira, tot din Emiratele Arabe Unite.

Astfel, fostul selecționer al naționalei României trece de la echipa de pe locul 7 din UAE Pro League la cea de pe locul 6, unde îi succede fostului internațional olandez Frank de Boer.

Printre jucătorii de la Al Jazira cu experiență în Europa se numără ex-internaționalul olandez Karim Rekik (29 de ani), spaniolul Alejandro Pozuelo (32 de ani), fost la Swansea sau Genk, atacantul Aboubakar Kamara (28 de ani), din Mauritania, ex-Olympiacos, sau Fernando (31 de ani), fotbalist cu 8 selecții la naționala Braziliei.

Mirel Rădoi a avut o primă parte bună de sezon la Al Bataeh, una în care a înregistrat 4 victorii, 4 remize și 4 înfrângeri în campionat.

Fosta echipă a lui Mirel Rădoi a încheiat anul 2023 pe locul 7.

La Al Jazira, Rădoi ar urma să debuteze pe 16 februarie cu un meci pe terenul lui Al Ain, a doua clasată din Emirate.

