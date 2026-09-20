VIDEO ”Retrogradat” la naționala de tineret, tricolorul a înscris primul său gol pentru Dundee United

”Retrogradat” la naționala de tineret, tricolorul a înscris primul său gol pentru Dundee United Stranieri
SPORT.RO
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Internaționalul român Kevin Ciubotaru, titular în campionatul Scoției.

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Kevin CiubotaruDundee Unitedst. mirrenJesse RandallLyall Cameron
Din articol

Fundaşul român Kevin Ciubotaru a marcat primul său gol pentru Dundee United, care a învins-o pe St Mirren cu scorul de 3-0, sâmbătă, în deplasare, în etapa a şaptea a primei ligi din Scoția.

St Mirren - Dundee United 0-3, cu Kevin Ciubotaru marcator

Ciubotaru, la al treilea său meci în Scottish Premiership (integralist), a marcat în minutul 45, închizând tabela.

Primele două goluri ale oaspeţilor au fost înscrise de neozeelandezul Jesse Randall (6) şi de Lyall Cameron (12).

În clasament, Celtic conduce detaşat, cu 18 puncte (6 jocuri). St Mirren se află pe 5, cu 10 p, iar Dundee United a urcat pe 8, cu 8 puncte.

Kevin Ciubotaru, care deja a debutat la naționala mare, a fost acum convocat la naţionala U21 a României, pentru ultimele trei meciuri din preliminariile Campionatului European de fotbal Under-21 din 2027.

Lotul naționalei de tineret pentru meciurile cu Cipru, Finlanda și Spania

Selecționerul Costin Curelea a convocat următorii jucători:

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași

Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);

Mijlocași

Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB);

Atacanți

Atanas Trică (AEK Larnaca | Cipru), Rareș Burnete (Südtirol | Italia), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz | Polonia).

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