Fundaşul român Kevin Ciubotaru a marcat primul său gol pentru Dundee United, care a învins-o pe St Mirren cu scorul de 3-0, sâmbătă, în deplasare, în etapa a şaptea a primei ligi din Scoția.

St Mirren - Dundee United 0-3, cu Kevin Ciubotaru marcator

Ciubotaru, la al treilea său meci în Scottish Premiership (integralist), a marcat în minutul 45, închizând tabela.

Primele două goluri ale oaspeţilor au fost înscrise de neozeelandezul Jesse Randall (6) şi de Lyall Cameron (12).