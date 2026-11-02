Următoarea surpriză pregătită de Hagi la națională: jucătorul de 22 de ani așteaptă convocarea!

Următoarea surpriză pregătită de Hagi la națională: jucătorul de 22 de ani așteaptă convocarea! Stranieri
SPORT.RO
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Kevin Ciubotaru (22 de ani), fundașul lui Dundee United, dezvăluie că se află în vederile lui Gică Hagi și așteaptă o nouă convocare sub tricolor.

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Kevin CiubotaruDundee UnitedEchipa NationalaGica HagiScotia
Din articol

Kevin Ciubotaru așteaptă convocarea la națională: "Acesta este obiectivul meu"

Plecat de la FC Hermannstadt în vară, după dispariția clubului sibian, Kevin Ciubotaru a semnat cu Dundee United și este titular etapă de etapă în campionatul Scoției. Într-un interviu acordat pentru The Courier, fundașul stânga a dezvăluit că așteaptă o convocare din partea lui Gică Hagi.

În ultima fereastră internațională, Kevin Ciubotaru a fost titularizat în toate cele trei meciuri ale României U21 din preliminariile EURO 2027. Micii tricolori au ratat calificarea la turneul final, iar fotbalistul lui Dundee United așteaptă acum un semn din partea lui Gică Hagi.

"Ultima fereastră internațională a fost foarte bună pentru mine. Am jucat în toate cele trei meciuri pentru România, iar când m-am întors la club și am evoluat împotriva lui Hibernian, m-am simțit într-o formă fizică excelentă și foarte alert. Sper să pot reveni curând la echipa națională de seniori, acesta este obiectivul meu.

Concurența la acel nivel este acerbă, dar trebuie să lupți pentru locul tău, iar eu voi face mereu acest lucru.

Am discutat cu unul dintre analiștii de la echipa națională și știu că a solicitat anumite date. Asta arată că monitorizează constant jucătorii pentru echipa națională. Sper să fiu convocat", a spus Kevin Ciubotaru.

Kevin Ciubotaru nu a fost inclus de Gică Hagi pe lista preliminară pentru meciurile cu Polonia (acasă, 14 noiembrie) și Bosnia (deplasare, 17 noiembrie).

Pe postul de fundaș stânga, Gică Hagi va miza din nou, cel mai probabil, pe Nicușor Bancu. Alte variante pentru poziția respectivă ar putea fi Andrei Borza, Lisav Eissat și Raul Opruț.

Impresiile lui Kevin Ciubotaru după contactul cu Scoția

Ciubotaru, care a fost debutat la naționala de seniori a României de Mircea Lucescu, în octombrie 2025, a strâns până acum 8 meciuri în Scoția, reușind un gol și un assist.

"Intensitatea jocului în Scoția și atmosfera creată de fani sunt excelente. Suporterii lui Dundee United m-au primit foarte bine. Ei iubesc fotbalul, iar pasiunea fanilor din această țară este unul dintre motivele pentru care m-am întors. Cunoșteam deja cultura de aici, am mai avut ocazia să o experimentez în trecut.

Îîncerc doar să le arăt tuturor de ce sunt capabil, iar până acum lucrurile merg bine", a mai spus Kevin Ciubotaru, care ocupă în prezent locul 6 în prima ligă scoțiană cu Dundee United.

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Lotul preliminar al României pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);

ATACANȚI: Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0).

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