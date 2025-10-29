Ce se întâmplă cu Stanciu?! Patrick Vieira s-a decis înaintea meciului din Serie A

Nicolae Stanciu s-a accidentat în urma meciului cu Lazio, încheiat cu înfrângerea cu 0-3 a lui Genoa.
Mijlocașul român a intrat pe teren în ultima parte a meciului și s-a accidenta la coapsă, motiv pentru care a ratat și meciurile naționalei României cu Moldova și Austria de la mijlocul lunii octombrie.
Stanciu a revenit în lotul lui Genoa
Partida Genoa - Cremonese, din runda a noua de Serie A, va avea loc miercuri, de la ora 21:45, iar „grifonii” au anunțat revenirea lui Nicolae Stanciu pentru acest duel.
Mijlocașul român a ratat trei partide ale lui Genoa din cauza unei accidentări musculare, dar ar putea reveni pe teren în partida din etapa intermediară a campionatului Italiei.
Mijlocașul român are cinci meciuri și un singur gol marcat în acest sezon în tricoul lui Genoa.
3 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.