Jugurtha Hamroun, fostul mijlocaș ofensiv al FCSB, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre relația sa cu Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale a României, și l-a lăudat fără ezitare.

Jugurtha Hamroun: „Stanciu a fost un jucător spectaculos”

Nicolae Stanciu (32 de ani), azi la Genoa, este liderul „tricolorilor”, cu 84 de selecții și 15 goluri decisive pentru echipa națională.

La FCSB, între 2013 și 2016, a câștigat două titluri de campion și a adunat nici mai mult, nici mai puțin de 136 de apariții, 33 de goluri și 24 de pase decisive.

„Am jucat cu el la FCSB și sunt mândru că am avut șansa asta. E un jucător extraordinar, spectaculos, foarte bun. Atât la club, cât și la națională, a fost mereu important. Are o carieră fantastică și e un om de caracter”, a spus Hamroun.

Hamroun a avut o carieră scurtă, dar intensă în România. A ajuns în 2015 la Oțelul Galați, apoi la FCSB, unde a cucerit Cupa Ligii și a devenit unul dintre favoriții fanilor. Golurile marcate cu Rabona, stilul tehnic și personalitatea l-au făcut unul dintre cei mai spectaculoși străini din Liga 1.

Nicolae Stanciu joacă în Serie A, la Genoa

După ce cariera l-a purtat prin Cehia, Arabia Saudită și China, în vara acestui an, Nicolae Stanciu avea să se alăture unui club din „Top 5 campionate”.

Căpitanul tricolorilor a semnat cu Genoa, echipă patronată de Dan Șucu, acționat majoritar și la rivala FCSB-ului, Rapid București.

La momentul redactării acestui articol, mijlocașul are cinci meciuri adunate, cu un gol în palmares. Pentru „Grifon” urmează un duel tare pe teren propriu cu Cremonese, miercuri, de la ora 21:45. Genoa ocupă ultimul loc în Serie A, cu doar trei puncte după opt etape, fără victorie.

