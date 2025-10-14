Selecționerul a dezvăluit că decizia de a-l lăsa pe bancă a fost luată înainte ca mijlocașul să acuze probleme medicale și are legătură directă cu prestația din meciul pierdut în Cipru.



România a legat două victorii esențiale, 2-1 cu Moldova și un 1-0 dramatic împotriva Austriei, însă surpriza a venit de pe banca de rezerve. Răzvan Marin, un titular obișnuit al echipei naționale, nu a prins niciun minut, deși a fost în lot. Misterul a fost spulberat chiar de Mircea Lucescu, care a explicat fără menajamente de ce a renunțat la serviciile sale, dar și la cele ale lui Nicolae Stanciu, absent din cauza unei accidentări.



"Am pierdut în Cipru din cauza mijlocului"

Selecționerul pune pașii greșiți făcuți de naționala României pe seama randamentului liniei de mijloc și a decis că este momentul pentru o schimbare radicală. Lucescu a povestit că problemele medicale invocate de Marin i-au servit doar ca pretext pentru a gestiona situația cu diplomație.



"Nu am avut nimic cu el. Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului, în afară de Marius Marin. La Viena, la fel. Nu puteam să continui cu el sau cu Stanciu. Am profitat de faptul că s-a accidentat și nu s-a antrenat", a spus Lucescu pentru Fanatik.



Antrenorul a detaliat și starea fizică a jucătorului, subliniind că oricum nu ar fi intrat pe teren. "Profitasem de faptul că a spus că-l doare, a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri. Sâmbătă s-a dus să facă RMN-ul, i s-a spus că mușchiul e în regulă, dar era o miozită de efort. Așa că am spus că nu o să joace. Oricum eram hotărât să nu joace", a adăugat tehnicianul.



În privința lui Nicolae Stanciu, Lucescu a avut un mesaj similar:. "L-a dat mult în spate Arabia Saudită. De când am preluat naționala nu a dat o pasă de gol. Eu îl aștept. Sper ca Serie A să îl readucă", a completat selecționerul.



Deciziile lui Lucescu au dat roade, în cele din urmă, România obținând o victorie crucială cu Austria, decisă de un gol marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5, care menține vii speranțele de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

