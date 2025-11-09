Cât timp a jucat în Superliga noastră, Ianis Stoica (22 de ani) era printre marii golgheteri ai primei ligi. E suficient să amintim că, în ultimele sale două sezoane aici, el a reușit un total de 29 de goluri pentru Hermannstadt și Universitatea Cluj.

Vorbim despre un bilanț remarcabil, în condițiile în care ambele formații sunt de provincie, iar mai ales la Hermannstadt ocaziile de gol sunt puține pentru un jucător de profil ofensiv. Cu asemenea cifre, te-ai fi așteptat ca Ianis Stoica să fie pregătit pentru un transfer în străinătate. În mod cert, și fostul fotbalist al FCSB-ului a avut această convingere, când a semnat cu Estrela Amadora (Portugalia), în vară.

Din păcate, între timp, ne-am convins, încă o dată, că avem un campionat extrem de slab. Pentru că, mai mereu, cine strălucește aici, realizează că are multe lipsuri fotbalistice, odată ce ajunge într-o altă țară europeană cu un fotbal respectabil.

Ianis Stoica, minute puține și un bilanț sărac

La Estrela Amadora, o formație de mijlocul clasamentului în prima ligă portugheză, Ianis Stoica și-a pierdut alura de star. Dovadă și faptul că, de când a semnat cu gruparea lusitană, are un bilanț foarte slab: 12 meciuri și 2 goluri, în 475 de minute, în toate competițiile.

Astăzi, în Estrela – Nacional (1-1), Ianis Stoica a început meciul de pe bancă. Și a fost trimis pe teren, în minutul 56. Din păcate pentru fostul fotbalist al FCSB-ului, randamentul său a fost sub nivelul echipei. Pentru că Flashscore l-a notat cu 6,5, în condițiile în care media echipei a fost de 6,8.

Mai mult decât atât, cifrele lui Ianis Stoica au fost slabe, după cum se poate vedea mai jos:

*Acuratețea paselor: 73% (11 din 15)

*Atingeri ale balonului: 26

*Dribbling-uri reușite: 50% (1 din 2)

*Atingeri ale balonului în careul advers: 0

După 11 etape, Estrela Amadora e pe 12 din 18 în Portugalia, având 11 puncte. Echipa e la trei puncte de poziția a 16-a, care duce la barajul pentru salvarea de la retrogradare.

