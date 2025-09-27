Titularizat pentru al doilea meci consecutiv la Estrela Amadora, Ianis Stoica a înscris, sâmbătă, golul de 2-0 din meciul cu AFS. Atacantul român a fost la locul potrivit în minutul 24, când a împins în plasă o minge centrată în fața porții de Sidny Cabral.

Fostul atacant de la FC Hermannstadt, care poartă tricoul cu numărul 10 la Estrela, a rămas pe teren până în minutul 61, când a fost înlocuit cu Oumar Ngom.

Pentru Ianis Stoica a fost al doilea gol marcat de la transferul în Portugalia. Prima reușită a venit chiar la debut, în 1-1 contra lui Estoril.



Estrela s-a impus cu 3-0 contra ultimei clasate AFS. Pe lângă Ianis Stoica, în prima repriză a reușit o dublă portughezul Kikas (22', 45+2').



Echipa lui Ianis Stoica a urcat pe locul 11 în campionatul Portugaliei, cu 7 puncte obținute în primele 7 etape.



În runda următoare, Estrela Amadora va juca pe terenul lui Gil Vicente, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 17:30.

