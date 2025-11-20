VIDEO Ianis Stoica, gol superb și primul trofeu cucerit în Portugalia!

Ianis Stoica, gol superb și primul trofeu cucerit &icirc;n Portugalia! Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ianis Stoica începe să-și facă un nume în Portugalia. 

TAGS:
Ianis StoicaEstrela AmadoraReal Valladolid
Din articol

Atacantul de 22 de ani a marcat un gol spectaculos și a cucerit primul trofeu de când a ajuns la Estrela Amadora, în victoria obținută la penalty-uri, 4-2, contra lui Real Valladolid, în „Trofeo Ciudad de Valladolid”.

Meciul s-a disputat miercuri seară, pe „Estadio Jose Zorrilla”, în fața a 2.791 de spectatori. Valladolid a condus cu 2-0, prin Canos (29) și Javi Sanchez (34), însă lusitanii au revenit prin Ianis Stoica (41), după un lob elegant peste portar, și Antonetti (72).

Estrela Amadora s-a impus la penalty-uri

Cum scorul a rămas 2-2 la finalul celor 90 de minute, trofeul s-a decis la loviturile de departajare. Estrela s-a impus cu 4-2, prin execuțiile lui Pinho, Antonetti, Meireles și Paulo Moreira.

Pentru Ianis, este al treilea gol marcat în cele 12 meciuri bifate pentru Estrela, după transferul realizat în vară de la Hermannstadt pentru 1,3 milioane de euro. Transfer pentru care sibienii încă așteaptă banii, DETALII AICI.

Estrela Amadora se află pe locul 13 în Portugalia, cu 11 puncte în 11 etape, la doar două puncte de zona roșie. Etapa viitoare se anunță infernală: pe 30 noiembrie, Ianis Stoica și ai lui merg pe „Jose Alvalade” pentru duelul cu liderul Sporting Lisabona.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
&rdquo;Nu e normal să stai cu m&acirc;na &icirc;ntinsă&rdquo;. Ilie Bolojan le explică rom&acirc;nilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
ARTICOLE PE SUBIECT
Născut la Istanbul, Ianis Hagi nu se teme de Turcia: &bdquo;Putem c&acirc;știga!&rdquo;
Născut la Istanbul, Ianis Hagi nu se teme de Turcia: „Putem câștiga!”
Atuurile Rom&acirc;niei cu Turcia. Caramavrov caută argumente pentru o calificare &icirc;n finala pentru Mondiale
Atuurile României cu Turcia. Caramavrov caută argumente pentru o calificare în "finala" pentru Mondiale
Nicolae Stanciu, reținut după ce a aflat că Turcia va fi adversara Rom&acirc;niei la baraj: &rdquo;Nu vreau să vorbesc despre o eventuală finală!&rdquo;
Nicolae Stanciu, reținut după ce a aflat că Turcia va fi adversara României la baraj: ”Nu vreau să vorbesc despre o eventuală finală!”
ULTIMELE STIRI
Andrei Burcă a văzut adversara Rom&acirc;niei și nu s-a ferit să o spună: &bdquo;De acolo o să vină cea mai mare presiune&rdquo;
Andrei Burcă a văzut adversara României și nu s-a ferit să o spună: „De acolo o să vină cea mai mare presiune”
Ce șanse are Rom&acirc;nia &icirc;n fața Turciei! Cota tricolorilor pentru calificare
Ce șanse are România în fața Turciei! Cota tricolorilor pentru calificare
Rom&acirc;nia are trei dueluri de foc &icirc;nainte de Campionatul Mondial! Trofeul Carpați se vede de azi exclusiv pe PRO ARENA și VOYO
România are trei dueluri de foc înainte de Campionatul Mondial! Trofeul Carpați se vede de azi exclusiv pe PRO ARENA și VOYO
E Turcia! C&acirc;t valorează lotul lui Montella, unde se joacă meciul + C&acirc;nd au fost turcii ultima dată la o ediție a Campionatului Mondial
E Turcia! Cât valorează lotul lui Montella, unde se joacă meciul + Când au fost turcii ultima dată la o ediție a Campionatului Mondial
Gică Hagi știe cum putem să batem Turcia la baraj: &bdquo;E singurul lor avantaj&rdquo;
Gică Hagi știe cum putem să batem Turcia la baraj: „E singurul lor avantaj”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la Rom&acirc;nia - San Marino

Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la România - San Marino

Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | Rom&acirc;nia și-a aflat adversarele

Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele

Gigi Becali s-a trezit cu conturile pline: &rdquo;Nu știam de la ce sunt!&rdquo;

Gigi Becali s-a trezit cu conturile pline: ”Nu știam de la ce sunt!”

Spaniolii anunță: 200.000.000&euro; pentru transferul lui Leo Messi!

Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!

Suma cerută lui Dinamo pentru transferul lui Albion Rrahmani: &rdquo;Ceva absolut spectaculos&rdquo;

Suma cerută lui Dinamo pentru transferul lui Albion Rrahmani: ”Ceva absolut spectaculos”

Patru joacă &icirc;n campionatul nostru! Presa din Turcia a reacționat după tragerea la sorți din play-off-ul Cupei Mondiale

"Patru joacă în campionatul nostru!" Presa din Turcia a reacționat după tragerea la sorți din play-off-ul Cupei Mondiale



Recomandarile redactiei
Turcii jubilează după ce au văzut situația unuia dintre cei mai periculoși jucători rom&acirc;ni
Turcii jubilează după ce au văzut situația unuia dintre cei mai periculoși jucători români
Andrei Burcă a văzut adversara Rom&acirc;niei și nu s-a ferit să o spună: &bdquo;De acolo o să vină cea mai mare presiune&rdquo;
Andrei Burcă a văzut adversara României și nu s-a ferit să o spună: „De acolo o să vină cea mai mare presiune”
Ce șanse are Rom&acirc;nia &icirc;n fața Turciei! Cota tricolorilor pentru calificare
Ce șanse are România în fața Turciei! Cota tricolorilor pentru calificare
Gică Hagi știe cum putem să batem Turcia la baraj: &bdquo;E singurul lor avantaj&rdquo;
Gică Hagi știe cum putem să batem Turcia la baraj: „E singurul lor avantaj”
Turcia și Rom&acirc;nia se bat pentru un loc la Mondial, dar și pentru un jucător. Mesajul acestuia pentru Mircea Lucescu
Turcia și România se bat pentru un loc la Mondial, dar și pentru un jucător. Mesajul acestuia pentru Mircea Lucescu
Alte subiecte de interes
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc: Din păcate!
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
Ianis Stoica nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea din Cupa Rom&acirc;niei: Fiecare decide ce vrea
Ianis Stoica nu s-a ferit de cuvinte după eliminarea din Cupa României: "Fiecare decide ce vrea"
Ianis Stoica, prăbușire &icirc;nfiorătoare: cazul său, &icirc;ncă o &bdquo;palmă&ldquo; pentru fotbalul nostru
Ianis Stoica, prăbușire înfiorătoare: cazul său, încă o „palmă“ pentru fotbalul nostru
Ianis Stoica, &icirc;ncă un gol &icirc;n Portugalia și victorie la scor de neprezentare!
Ianis Stoica, încă un gol în Portugalia și victorie la scor de neprezentare!
A plecat de la Real Madrid și a fost prezentat la noua echipă! C&acirc;t &icirc;ncasează campioana Europei
A plecat de la Real Madrid și a fost prezentat la noua echipă! Cât încasează campioana Europei
Internaționalul rom&acirc;n propus la echipa lui Ronaldo: &rdquo;Nu este exclus!&rdquo;
Internaționalul român propus la echipa lui Ronaldo: ”Nu este exclus!”
CITESTE SI
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

stirileprotv Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite &icirc;ntr-un camion la Vama Albița. Anchetă &icirc;n desfășurare

stirileprotv Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite într-un camion la Vama Albița. Anchetă în desfășurare

Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO

stirileprotv Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!