Atacantul de 22 de ani a marcat un gol spectaculos și a cucerit primul trofeu de când a ajuns la Estrela Amadora, în victoria obținută la penalty-uri, 4-2, contra lui Real Valladolid, în „Trofeo Ciudad de Valladolid”.

Meciul s-a disputat miercuri seară, pe „Estadio Jose Zorrilla”, în fața a 2.791 de spectatori. Valladolid a condus cu 2-0, prin Canos (29) și Javi Sanchez (34), însă lusitanii au revenit prin Ianis Stoica (41), după un lob elegant peste portar, și Antonetti (72).

Estrela Amadora s-a impus la penalty-uri

Cum scorul a rămas 2-2 la finalul celor 90 de minute, trofeul s-a decis la loviturile de departajare. Estrela s-a impus cu 4-2, prin execuțiile lui Pinho, Antonetti, Meireles și Paulo Moreira.

Pentru Ianis, este al treilea gol marcat în cele 12 meciuri bifate pentru Estrela, după transferul realizat în vară de la Hermannstadt pentru 1,3 milioane de euro. Transfer pentru care sibienii încă așteaptă banii, DETALII AICI.

