Virgil Ghiță trăiește o perioadă excelentă! El a fost omul care ne-a adus toate punctele, la ultima fază a victoriei cu Austria (1-0), iar în această seară a reușit un gol, aproape la fel de dramatic, pentru echipa sa de club, Hannover 96.

Titular și integralist în Elversberg – Hannover 96, stoperul român a împiedicat înfrângerea echipei sale, pe finalul partidei. În minutul 85, la scorul de 2-1 pentru gazde, Ghiță a egalat, iar meciul s-a încheiat cu o remiză: 2-2.

A fost a doua reușită pentru internaționalul nostru, în acest sezon, la Hannover 96. Ghiță are și o pasă decisivă, în cele 12 apariții pe care le-a adunat în tricoul nemților.

Pentru prestația sa din această seară, Ghiță a fost notat cu 7,4 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost de 7.

După 11 etape, Hannover 96 e pe locul 4 în 2.Bundesliga. Podiumul e format din Schalke (24 de puncte), Elversberg (23p) și Paderborn (23p). În liga a doua germană, primele două clasate promovează direct, iar locul 3 joacă barajul de promovare.

