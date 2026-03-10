Eșecul suferit în fața lui Greuther Fürth, scor 1-2, pe fondul greșelilor individuale a stricat atmosfera în tabăra celor de la Hannover 96. Formația la care evoluează fundașul român a rămas cu 45 de puncte, la trei lungimi în spatele locurilor doi și trei. Lider în eșalonul secund este Schalke 04, cu 50 de puncte strânse până în acest moment al sezonului.

Presa germană subliniază că echipa antrenată de Christian Titz are încă soarta promovării în propriile mâini, având în vedere că în ultimele nouă etape urmează confruntări directe cu adversarele din partea superioară a clasamentului.

Program decisiv pentru trupa românului

Primul test major pentru Hannover este programat chiar duminică, pe Veltins-Arena, împotriva liderului Schalke 04. Adversara lui Ghiță este neînvinsă de cinci etape și se bazează pe aportul lui Edin Dzeko, atacant sosit liber de contract în această iarnă, care a înscris deja de cinci ori în șapte partide.

Pe lângă duelurile cu formațiile care atacă promovarea, precum Elversberg, Darmstadt sau Paderborn, Hannover va întâlni și echipe disperate să evite retrogradarea, printre care Eintracht Braunschweig și Münster.

„Experiența anilor trecuți arată că în ultimele șase meciuri este vorba cu adevărat și despre emoții. Trebuie să rămâi stabil în cursă dacă vrei să obții unul dintre cele două locuri de promovare directă sau pe cel de-al treilea. Echipele de jos trebuie să strângă puncte împotriva retrogradării, cele de sus pentru promovare, deci este o miză pentru toată lumea. Asta schimbă meciurile”, a transmis Christian Titz.