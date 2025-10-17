Virgil Ghiță a fost eroul naționalei României în partida cu Austria, încheiată cu victoria „tricolorilor” cu 1-0, după ce a marcat la ultima fază golul victoriei.

Fundașul l-a învins pe portarul austriac cu o lovitură de cap senzațională, venită în urma unei centrări precise livrate de Ianis Hagi.



Echipa lui Ghiță, spulberată pe teren propriu



Hannover a pierdut de o manieră clară duelul cu Schalke al etapei a noua din Budesliga 2, în urma „dublei” reușite de Moussa Sylla din prima repriză și a golului care a închis tabela, marcat de Christian Gomis în a doua parte.

Cu toate că apărarea lui Hannover a primit trei goluri, Virgil Ghiță a avut una dintre cele mai mari note din echipa sa: 6,9 i-a acordat sofascore.ro. pentru prestația din această partidă.

Jucătorul cu cea mai mare notă din echipa lui Ghiță a fost căpitanul Leopold, care a primit 7,4, iar omul meciului a venit, evident, de la Schalke și este chiar autorul „dublei”. Moussa Sylla a fost notat cu 8,3.

În urma acestui rezultat, Hannover se situează pe locul cinci în clasamentul ligii a doua din Germania și are 17 puncte, în timp ce Schalke este lider cu 21 de puncte.

