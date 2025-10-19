După ce a fost lider, formația pregătită de Christian Titz a ajuns pe locul 6 și a încasat al doilea 0-3 consecutiv pe teren propriu, de data aceasta cu Schalke. Prăbușirea are o explicație statistică incredibilă: absența unui singur jucător a transformat defensiva într-o adevărată "poartă deschisă".



Cu o singură victorie în ultimele cinci meciuri, antrenorul Christian Titz și-a criticat jucătorii din apărare mai dur ca niciodată. "Este enervant. Fundașul a rămas în spate. Putea să alerge, să marcheze sau să joace la ofsaid", a tunat Titz după primul gol încasat în secunda 175. Criticile nu s-au oprit aici: "Ne retragem pe linia porții în loc să intrăm în dueluri".



Cifrele arată dependența totală



Analiza ultimelor meciuri scoate la iveală o problemă evidentă. De la accidentarea fundașului Ime Okon (21 de ani), numărul golurilor primite de Hannover 96 s-a dublat. În primele șase partide și jumătate cu Okon pe teren, echipa a încasat șapte goluri. În cele două meciuri și jumătate fără el, a primit șase.



Sud-africanul, lăudat pentru jocul său aerian și viteză, s-a accidentat în meciul cu Bielefeld, iar la doar un minut după ieșirea sa de pe teren, Hannover a încasat gol. Fără el, întreaga defensivă pare să se clatine, inclusiv Virgil Ghiță, despre care Bild scrie că "nu mai are siguranța din primele săptămâni". Înlocuitorul lui Okon, Hendry Blank (21 de ani), deși talentat, nu are încă ritmul de joc necesar.



Antrenorul Titz a identificat și o altă problemă majoră. "Trebuie să apărăm mai bine fazele fixe. Aici vom insista", a zis tehnicianul, după ce trei dintre golurile recente au fost primite din astfel de situații.



Deși Ime Okon a reînceput antrenamentele individuale, prezența sa în derby-ul de duminică, împotriva lui Braunschweig, este puțin probabilă.

