Virgil Ghiță (27 de ani) face parte dintr-o categorie rară a fotbaliștilor români, la ora actuală. Pentru că stoperul nostru reușește să joace, săptămână de săptămână, la o echipă de club din Germania.

Chiar dacă vorbim despre liga a doua, e remarcabil că fostul fundaș al Farului s-a adaptat la rigorile nemțești. Problema e că, deși Ghiță e om de bază la Hannover 96, această formație e într-o pierdere accentuată de turație, în lupta pentru promovare. Această situație a fost confirmată, astăzi.

După două remize succesive, în 2. Bundesliga, Hannover 96 a fost învinsă, în deplasare, de Nurnberg, scor 1-2. A fost o partidă în care Ghiță a fost integralist, primind nota 6,5 din partea Flashscore. Media echipei sale a fost de 6,6.

După această înfrângere, Hannover 96 e pe 5 în clasamentul din 2. Bundesliga. Echipa a strâns 29 de puncte, în 17 etape. În liga a doua germană, primele două clasate promovează direct, în timp ce ocupanta locului 3 va juca un baraj de promovare / menținere cu o echipă din Bundesliga.

Iată cum arată clasamentul ligii secunde germane, în acest moment, când s-au scurs 17 din cele 34 de etape.

