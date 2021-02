"Cateva fente si doua pase nu il ridica!" Man si Mihaila nu au fost iertati de presa din Italia! Ce nota au primit in Gazzetta dello Sport 

Parma a pierdut pe teren propriu cu Bologna, 0-3, iar situatia de la club devine din ce in ce mai critica.

Dennis Man si Valentin Mihaila nu au fost titulari la Parma, insa au fost introdusi pe teren in a doua parte a meciului. Fostul jucator al FCSB-ului a intrat din minutul 46, in timp ce Mihaila a fost trimis in teren in minutul 70.

Fostul atacant al Craiovei a avut si o ocazie mare prin care putea sa inscrie, insa a sutat mult peste poarta, in timp ce Dennis Man nu a reusit sa se faca remarcat.

Astfel, prestatia celor doi jucatori a fost notata la fel de Gazzetta dello Sport, cu nota 5, iar italienii au analizat prestatia celor doi.

"Dupa intrarea la pauza a lui Man in locul lui Bani, Parma a revenit la 4-3-3, dar nu s-a trezit. Nici macar cand au aparut celelalte doua bijuterii luate in mercato, Zirkzee si Mihaila.

Bologna s-a scuturat de ei ca si cum ar fi fost doar niste tantari mici si enervanti, muscand rapid pe contraatac. Cand Mihaila rateaza singur cu portarul, in minutul 88, e de inteles ca 'linia verde' a Parmei va fi calea de urmat pe viitor, insa in prezent este nevoie de altceva", au scris italienii.

Totodata, cei doi jucatori au fost caracterizati in cateva cuvinte de cotidianul italian. Despre Man au scris: "Cateva fente si doua pase, dar astea nu il ridica", iar Mihaila a fost analizat astfel: "A avut ocaza sa faca 1-2 si a sutat peste poarta. Vinovat".