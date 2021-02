"Sa dai 11 milioane pe unul care joaca numai cu Iasi si Clinceni e cam mult!" Incep criticile la adresa lui Dennis Man dupa transferul la Parma

Dennis Man a intrat la pauza meciului pierdut de Parma pe teren propriu in fata Bolognei, scor 0-3.

Prestatia internationalului roman nu i-a impresionat pe jurnalistii italieni. Tuttomercatoweb l-a notat pe fostul fotbalist de la FCSB doar 5.5, in vreme ce Valentin Mihaila a primit nota 6.

De asemenea, si in fotbalul romanesc incep sa apara voci care il critica pe Man. Fostul fotbalist de la Astra si FCSB, Gabi Enache, considera ca suma platita in schimbul extremei dreapta este destul de mare.

Desi considera ca este un fotbalist de calitate, Enache este de parere ca lipsa experientei si faptul ca nu a avut parte de foarte multe meciuri tari reprezinta un dezavantaj pentru Dennis Man.

"Sincer, mi se pare o suma corecta pentru calitatea pe care o are, pentru viitorul pe care il are. Doar ca e o problema foarte mare pentru Dennis, pentru ca nu are experienta la nivel mare, cu meciuri foarte tari. Nu pun la indoiala calitatea lui, dar ii lipsesc foarte mult meciurile tari.

Sa dai 11 sau 12 milioane pe un jucator care joaca numai cu Iasi, numai cu Clinceni, mi se pare cam mult. Eu zic ca i se potriveste foarte bine Serie A, dar trebuie avuta putina rabdare cu el. Trebuie sa ai foarte mare experienta, nu poti sa faci totul din calitate. Parerea mea este ca trebuie sa aiba rabdare cu ei", a spus Gabi Enache potrivit ProSport.