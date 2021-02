Semnal de ALARMA pentru Becali: "Coman si Tanase nu mai joaca!" Starurile FCSB, criticate dupa transferul lui Dennis Man 

Dennis Man (22 ani) a plecat in urma cu o saptamana de la FCSB la Parma!

Ros-albastrii si-au vandut cel mai valoros jucator in Serie A, pentru 13 milioane de euro, devenind astfel cel mai scump jucator care pleaca din Liga 1. Plecarea lui Man nu a afectat echipa, care a castigat ultimele doua etape, insa starurile pe care Becali spera sa primeasca milioane au fost criticate.

Florinel Coman (22 ani) si Florin Tanase (26 ani) sunt criticati din cauza prestatiilor lor din ultimele meciuri. Cei doi sunt acuzati ca sunt extrem de individualisti pe teren si nu ajuta echipa, dupa cum sustine Helmut Duckadam, fostul oficial al liderului din Liga 1.

"Coman si Tanase nu mai joaca. Toata lumea vorbeste despre plecare si joaca doar individual, joaca pentru ei. Dupa Dennis Man, toata lumea vrea sa plece. Castigati campionatul si apoi plecati.

La ce echipa are acum, FCSB ar defila si ar castiga la pas campionatul, daca patronul le-ar spune ca nu-i vinde in caz ca formatia sa nu castiga titlul", a spus Duckadam pentru Digi Sport.

Coman a recunoscut chiar el ca nu se gaseste in cea mai buna forma si nu ar avea sanse sa prinda un transfer bun decat daca va incepe sa joace fotbal.

"Sincer, cred ca pun presiune pe mine, dar am lipsit cam mult, am stat mult in afara, dar vreau sa simt senzatia golului. Sa joc fotbal ar trebui ca sa ma transfer la vara, ce nu am facut in multe meciuri", a spus Coman dupa meciul cu Dinamo.

Capitanul Tanase este golgheterul din Liga 1 dupa plecarea lui Dennis Man. 'Decarul' FCSB a jucat 19 meciuri, in toate competitiile, in acest sezon, a inscris 16 goluri si a oferit 3 pase de gol.

De cealalta parte, Coman are 15 meciuri jucate, doua goluri reusite si 7 pase de gol.