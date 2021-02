EXCLUSIV | "Era cel mai mediatizat, acum este unul dintre ceilalti!" Ce trebuie sa faca Dennis Man pentru a se IMPUNE la Parma 

Dennis Man (22 ani) s-a transferat de la FCSB la Parma.

Fostul jucator al FCSB-ului a plecat in Serie A, in schimbul a 13 milioane de euro, devenind astfel si cel mai scump jucator vandut din istoria Ligii 1. Dennis Man a fost cel mai bun marcator din acest sezon, iar italienii asteapta de la el sa contribuie la salvarea echipei care se lupta sa se salveze de la retrogradare.

Adrian Mihalcea a vorbit despre transferul lui Dennis Man in Italia si a spus ce ar trebui sa faca fostul jucator al ros-albastrilor pentru a reusi la Parma.

"El trebuie sa se acomodeze, pleaca dintr-un mediu in care era cel mai mediatizat, poate cel mai bun fotbalist, a ajuns la o echipa la care practic este unul dintre ceilalti.

Cred si eu ca ai nevoie de mult mai multa forta, eu, cand am ajuns in Italia am avut nevoie de 6 luni sa imi schimb mentalitatea si am lucrat foarte mult la forta.

Are nevoie de acomodare, cred ca presiunea pusa de el si din cauza pretului, sper sa nu ii faca rau. Daca cei de la Parma vor avea rabdare cu el, isi vor scoate investitia pe viitor", a spus Adrian Mihalcea la PRO X.