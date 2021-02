Dennis Man ar putea debuta ca titular la Parma! Presa din Italia anunta ca romanul va fi folosit din primul minut in meciul cu Bologna

Parma va juca duminica pe teren propriu in fata Bolognei in Serie A.

Gazzetta dello Sport anunta ca Dennis Man si-ar putea face debutul ca titular in echipa antrenata de Roberto D'Aversa.

Jurnalistii italieni noteaza ca fotbalistul de 22 de ani venit de la FCSB in schimbul sumei de 13 milioane de euro va juca alaturi de Gervinho si Cornelius in atacul Parmei, in vreme ce Valentin Mihaila va fi doar rezerva.

Echipele probabile in viziunea jurnalistilor de la Gazzetta dello Sport

Parma: Sepe - Conti, Bani, Osorio, Gagliolo - Kucka, Hernani, Kurtic - Man, Cornelius, Gervinho

Rezerve: Colombi, Dierckx, Zagaritis, Bruno Alves, Mihăilă, Busi, Sohm, Brugman, Brunetta, Cyprien, Grassi, Karamoh

Antrenor: Roberto D'Aversa

Bologna: Skorupski - Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks - Schouten, Svanberg - Olsen, Soriano, Sansone - Barrow

Rezerve: Da Costa, Antov, De Silvestri, Hickey, Mbaye, Baldursson, Poli, Dominguez, Vignato, Orsolini, Palacio

Antrenor: Sinisa Mihajlovic

Man a bifat deja primele minute in Serie A la noua echipa. Internationalul roman de 22 de ani a fost introdus de D'Aversa in minutul 80 al meciului de la Napoli, pierdut de Parma cu 0-2.