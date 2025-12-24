Situația lui Denis Drăguș (26 de ani) s-ar putea clarifica înainte de finalul anului. După un împrumut eșuat la Eyupspor, unde nu a reușit să se impună, atacantul naționalei României a devenit ținta numărul unu a fostei sale echipe, Gaziantep FK. Presa din Turcia notează că tehnicianul Burak Yılmaz a avut o ședință decisivă cu conducerea clubului, în care a trasat clar strategia pentru perioada de transferuri.



Potrivit informațiilor apărute în Gazispor.com, Yilmaz a înaintat un raport oficial în care solicită urgent un fundaș central de picior stâng, un număr 6 și un atacant. Discuția despre ofensivă s-a concentrat exclusiv în jurul vârfului român, antrenorul transmițând un mesaj ferm conducerii.



„Prioritatea este Drăguș. Totuși, dacă jucătorul nu poate fi adus, trebuie neapărat transferat un atacant cu același profil, care să aibă o amenințare ridicată la poartă și să fie foarte mobil”, ar fi spus antrenorul lui Gaziantep.



Sezon de coșmar la Eyupspor



Insistența lui Burak Yılmaz vine pe fondul unei perioade negre pentru Drăguș. Împrumutat în vara lui 2025 de Trabzonspor la Eyupspor, românul nu a reușit să marcheze niciun gol în cele 12 apariții bifate în actuala stagiune de SuperLig. Cifrele sunt îngrijorătoare comparativ cu sezonul precedent, 2023-2024, când Drăguș a fost letal tocmai în tricoul celor de la Gaziantep, marcând 15 goluri în campionat.



Jurnaliștii turci de la Olay scriu că sentimentul este reciproc. Drăguș își dorește să revină într-un mediu familiar, unde s-a simțit excelent și unde i-ar regăsi pe conaționalii Alexandru Maxim și Deian Sorescu. Trabzonspor, clubul de care aparține până în 2028, nu intenționează să îl păstreze, deschizând calea pentru un nou împrumut la Gaziantep, deși pe fir a intrat și Kocaelispor.

