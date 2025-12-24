Numit la FCSB în martie 2023, Charalambous se apropie de trei ani pe banca formației roș-albastre. Antrenorul cipriot a cucerit deja două titluri în Superliga, dar și două Supercupe ale României, performanțe le care se adaugă și calificarea în optimile de finală din Europa League, sezonul trecut.

Gigi Becali crede că Elias Charalambous va da lovitura: "Vin arabii și văd că e băiat bun, îi vor da un milion în plus"



În ciuda rezultatelor excelente de la FCSB, Elias Charalambous a fost adesea ironizat pentru faptul că acceptă ca primul 11 sau schimbările să îi fie impuse de finanțatorul echipei, Gigi Becali.



Chiar și așa, Becali susține că Charalambous nu este deranjat de comentariile negative la adresa sa. Mai mult, omul de afaceri anticipează că cipriotul va avea un viitor frumos, cel puțin din punct de vedere financiar.



"Oamenii trebuie să facă glume. D-aia sunt oameni, mai râdem. Asta trebuie să-l întrebați pe Charalambous, dar nici pe el nu-l deranjează. Știți de ce? În lumea asta, totul este despre bani.



Omul a venit cu salariu de 5.000 de euro pe lună. A luat 75.000 în primul an. După aia, anul trecut, a luat vreo 500.000. Anul ăsta, încă 500-600.000. Omul ia bani, îl interesează pe el ce zice lumea?



El ne va califica la anul în Liga Campionilor și vin arabii, care vor vedea ce a câștigat, dar și că e băiat bun. 'Ai văzut ce făcea Becali? Deci mai putem să ne băgăm și noi'. Îi vor da un milion în plus pentru că se pot băga.



Vrei pe unul cu două calități sau cu una? El are două calități - e și antrenor super, și ascultător. Dacă e doar super și nu e ascultător, nu e în regulă", a spus Gigi Becali.

Înainte de a prelua FCSB, Elias Charalambous a mai fost antrenor principal la două echipe din Cipru, Ethnikos și Doxa.

