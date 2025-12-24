VIDEO Dorin Rotariu, GOL fabulos în Ajunul Crăciunului! "Rachetă" în vinclu de la 25 de metri

Dorin Rotariu, GOL fabulos în Ajunul Crăciunului! Rachetă în vinclu de la 25 de metri
Dorin Rotariu (30 de ani) a reușit un gol spectaculos în Cupa Turciei, miercuri după-amiază, într-un meci din Cupa Turciei.

Dorin Rotariu Igdir FK Cupa Turciei
Transferat în vară la Igdir FK, formație din liga secundă a Turciei, Dorin Rotariu și-a trecut în cont a doua reușită din acest sezon, miercuri, la meciul din Cupa Turciei cu formația Aliaga FK, din eșalonul al treilea, scor 2-2.

Dorin Rotariu, gol spectaculos în Cupa Turciei

Rotariu a fost introdus pe teren în minutul 64, la scorul de 1-1, iar nouă minute mai târziu a marcat spectaculos pentru Igdir FK. Românul a luat o acțiune pe cont propriu din flancul drept, a pătruns în centru și a șutat direct la vinclu de la aproximativ 25 de metri.

Nu a fost însă golul victoriei. Aliaga a restabilit egalitate în minutul 90, iar cele două formații au obținut un punct în grupa B din Cupa Turciei.

Pentru Rotariu a fost doar al doilea gol din acest sezon, după 17 meciuri. Cealaltă reușită a fostului atacant de la Poli Timișoara, Dinamo sau FCSB a venit tot în Cupa Turciei.

În Cupa Turciei, pentru Igdir urmează meciuri cu Eyupspor, Antalyaspor și Bodrumspor.

În liga a doua din Turcia, după 18 etape, echipa lui Dorin Rotariu ocupă locul 7, cu 30 de puncte, 6 sub primele clasate Penikspor și Amedspor.

