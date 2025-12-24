Transferat în vară la Igdir FK, formație din liga secundă a Turciei, Dorin Rotariu și-a trecut în cont a doua reușită din acest sezon, miercuri, la meciul din Cupa Turciei cu formația Aliaga FK, din eșalonul al treilea, scor 2-2.

Dorin Rotariu, gol spectaculos în Cupa Turciei



Rotariu a fost introdus pe teren în minutul 64, la scorul de 1-1, iar nouă minute mai târziu a marcat spectaculos pentru Igdir FK. Românul a luat o acțiune pe cont propriu din flancul drept, a pătruns în centru și a șutat direct la vinclu de la aproximativ 25 de metri.

