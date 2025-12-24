Transferat în vară la Igdir FK, formație din liga secundă a Turciei, Dorin Rotariu și-a trecut în cont a doua reușită din acest sezon, miercuri, la meciul din Cupa Turciei cu formația Aliaga FK, din eșalonul al treilea, scor 2-2.
Dorin Rotariu, gol spectaculos în Cupa Turciei
Rotariu a fost introdus pe teren în minutul 64, la scorul de 1-1, iar nouă minute mai târziu a marcat spectaculos pentru Igdir FK. Românul a luat o acțiune pe cont propriu din flancul drept, a pătruns în centru și a șutat direct la vinclu de la aproximativ 25 de metri.
Nu a fost însă golul victoriei. Aliaga a restabilit egalitate în minutul 90, iar cele două formații au obținut un punct în grupa B din Cupa Turciei.
Pentru Rotariu a fost doar al doilea gol din acest sezon, după 17 meciuri. Cealaltă reușită a fostului atacant de la Poli Timișoara, Dinamo sau FCSB a venit tot în Cupa Turciei.
În Cupa Turciei, pentru Igdir urmează meciuri cu Eyupspor, Antalyaspor și Bodrumspor.
În liga a doua din Turcia, după 18 etape, echipa lui Dorin Rotariu ocupă locul 7, cu 30 de puncte, 6 sub primele clasate Penikspor și Amedspor.