Un acord a fost stabilit pentru împrumutul brazilianului Endrick, prea puţin folosit de Real Madrid, la Olympique Lyon (Franța). Anunțul a fost făcut de o sursă „din interior“, care astfel a confirmat informaţiile din presă.



Conform cotidianului francez L'Equipe, clubul madrilen şi Olympique Lyon au convenit asupra unui împrumut fără opţiune de cumpărare, iar semnarea contractului va avea loc în termen de 48 de ore. Cotidianul sportiv spaniol Marca, la rândul său, a subliniat că Real Madrid a insistat asupra unui împrumut, fără opțiunea unui transfer definitiv, deoarece continuă să creadă în tânărul său atacant.



În vârstă de 19 ani, Endrick a jucat doar în trei meciuri de la începutul sezonului, unul în La Liga, altul în Copa del Rey şi unul în Champions League. Cu acest împrumut, internaţionalul brazilian speră să aibă şanse de a participa la Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada.



Potrivit Agerpres, Lyon, aflată pe locul 5 în Ligue 1, ar urma să plătească jumătate din salariul jucătorului pentru următoarele şase luni, respectiv un milion de euro.

